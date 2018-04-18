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'den küstah S-400 açıklaması!

Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, ve arasında kriziyle bağlantılı olarak yapılan askeri anlaşmalardan endişe duydukları açıklamasında bulundu

ABDden küstah S-400 açıklaması!

Haftasonu İngiltere ve ile birlikte 'ye füze saldırısı düzenleyen 'den Suriye'de barışı tesis etmek için diplomatik çalışmalar yürüten ve 'nın işbirliği hakkında bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye ve Rusya arasında Suriye kriziyle bağlantılı olarak yapılan askeri anlaşmaların endişe verici olduğunu açıkladı. Bakanlık, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini belirtti.

Mitchell, "Ankara, Suriye'de taktik hedeflere ulaşmak adına Moskova'ya stratejik tavizler verilmesinin risklerini hatırlamalı. Türkiye, ABD'yle olan yakın ilişkilere rağmen Rusya ve İran'la işbirliğini artırdı. Türkiye'nin Batı'yla stratejik ve siyasi birliğini koruması, ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun olur" ifadelerini kullandı.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 19:29
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