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Siyaset tartışmasına kilitlendi

Bahçeli ’nin çağrısı Türkiye ’nin gündemini değiştirdi . da "'de oturup konuşacağız. Gerekli değerlendirmeyi yapacağız." dedi.

Siyaset erken seçim tartışmasına kilitlendi
MHP Lideri Bahçeli, 2002'deki gibi şok bir öneri getirdi. 2019'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erkene alınmasını istedi:
2019'u beklemek mümkün değil. 26 Ağustos 2018'de, Malazgirt Zaferi ile 'un yıl dönümlerinde sandığa gidelim. Oyunları bozalım.
çağrısını değerlendiren , Bahçeli ile bugün saat 13.30'da Beştepe si'nde görüşeceğini söyledi ve ekledi:
Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerekse bu açıklamayla ilgili konuları değerlendiririz. Şu anda benim söyleyeceklerim bu kadar...

PARTİLER NASIL KARŞILADI
: Partimizin yetkili organlarında bu konuyu değerlendiririz.
CHP : Olacak inşallah. Ana aktörü (AK Parti) bir bekleyelim bakalım.
HDP : Hodri meydan diyoruz. Biz varız.

BAŞ DÖNDÜREN TRAFİK
Erdoğan, Yıldırım ve AK Parti kurmaylarıyla 1 saatlik toplantı yaptı.
Daha sonra, Başkanı ve Başbakan Yıldırım'la 1 saat daha görüştü.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bahçeli ile bir araya geldi. Ardından Erdoğan'a gitti.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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