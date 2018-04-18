Siyaset erken seçim tartışmasına kilitlendi

MHP Lideri Bahçeli, 2002'deki gibi şok bir öneri getirdi. 2019'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erkene alınmasını istedi:
2019'u beklemek mümkün değil. 26 Ağustos 2018'de, Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz'un yıl dönümlerinde sandığa gidelim. Oyunları bozalım.
Erken seçim çağrısını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bugün saat 13.30'da Beştepe Külliyesi'nde görüşeceğini söyledi ve ekledi:
Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerekse bu açıklamayla ilgili konuları değerlendiririz. Şu anda benim söyleyeceklerim bu kadar...
PARTİLER NASIL KARŞILADI
AK PARTİ Bekir Bozdağ: Partimizin yetkili organlarında bu konuyu değerlendiririz.
CHP Kemal Kılıçdaroğlu: Olacak inşallah. Ana aktörü (AK Parti) bir bekleyelim bakalım.
HDP Pervin Buldan: Hodri meydan diyoruz. Biz varız.
BAŞ DÖNDÜREN TRAFİK
Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve AK Parti kurmaylarıyla 1 saatlik toplantı yaptı.
Daha sonra, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Yıldırım'la 1 saat daha görüştü.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bahçeli ile bir araya geldi. Ardından Erdoğan'a gitti.
2019'u beklemek mümkün değil. 26 Ağustos 2018'de, Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz'un yıl dönümlerinde sandığa gidelim. Oyunları bozalım.
Erken seçim çağrısını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bugün saat 13.30'da Beştepe Külliyesi'nde görüşeceğini söyledi ve ekledi:
Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerekse bu açıklamayla ilgili konuları değerlendiririz. Şu anda benim söyleyeceklerim bu kadar...
PARTİLER NASIL KARŞILADI
AK PARTİ Bekir Bozdağ: Partimizin yetkili organlarında bu konuyu değerlendiririz.
CHP Kemal Kılıçdaroğlu: Olacak inşallah. Ana aktörü (AK Parti) bir bekleyelim bakalım.
HDP Pervin Buldan: Hodri meydan diyoruz. Biz varız.
BAŞ DÖNDÜREN TRAFİK
Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve AK Parti kurmaylarıyla 1 saatlik toplantı yaptı.
Daha sonra, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Yıldırım'la 1 saat daha görüştü.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bahçeli ile bir araya geldi. Ardından Erdoğan'a gitti.
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