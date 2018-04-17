Erdoğan yarın Bahçeli ile görüşecek

Ak Parti grubu için Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçim" çağrısı soruldu. Cumhurbaşkanı, "Yarın Sayın Bahçeli ile görüşmemiz var" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısında bulunarak, "3 Kasım 2019'u beklemek mümkün değildir. Takdir hakkımızı seçimin erkene alınmasından yana kullanacağız" demişti.

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