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Hükümetten erken seçim çağrısına ilk yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı 'erken seçim' çağrısına hükümetten yanıt geldi.

Hükümetten erken seçim çağrısına ilk yanıt

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına "Ben de sizinle birlikte öğrendim. Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır." dedi.

  • 17 Nisan 2018, Salı 11:29
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