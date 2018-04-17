Son genel seçimlerde en doğru oy oranı tahmini yapan ve toplumsal konulardaki araştırmalarıyla dikkat çeken A&G'nin sahibi Adil Gür, serken seçim tartışmalarını yapıldığı bugün önemli açıklamalarda bulundu. A Haber Memleket Meselesi programanında seçmenin nabzını kamuoyu ile paylaştı.



"Kamuoyu araştırmalarını seçim sonucu gibi göstermek gerçeği yansıtmaz" diyen Adil Gür, herkesin yaptığı en büyük hatanın referandumla normal seçimi birbirine karıştırması olduğunu belirtti.

İşte düzenlenen son anketten bazı sonuçlar ve Adil Gür'ün araştırmasında önemli bazı başlıklar:

-Seçmenin %60'ı ekonomideki dalgalanmanın dış müdahaleden dolayı olduğunu düşünüyor.

-"AK Parti ile MHP, Cumhur ittifakıyla seçime gidecek. Başarılı olacağın düşünüyor musunuz?" sorusu "%55-60 bandında 'Evet, başarılı olur" (%10 kararsız dağılımı yapılmadan) şeklinde yanıt buluyor.

-"Siz Cumhur ittifakına oy verir misiniz?" şeklindeki soru ise "55-56-57 bandında 'Evet, veririm" şeklinde yanıt buluyor.

NELER OLMUŞTU?

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, bugün meclisteki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018 tarihinde yapılması konusunda bir görüş bildirmiş ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile TBMM'de bir görüşme gerçekleştirmişti.

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin erken seçim gündemiyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bahçeli'nin, seçimlerin Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz tarihi olan bu yılın 26 ağustos pazar gününde yapılması çağrısının ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den konu ile ilgili açıklamalar yapılmıştı.



