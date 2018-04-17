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son anket sonuçlarını A Haber'de açıkladı!

A&G’nin sahibi , A Haber Memleket Meselesi programında son rakamlarını açıkladı. lideri , bugün meclisteki grup toplantısında 2019'da yapılması planlanan genel seçimlerin 2018 tarihinde yapılması tavsiyesini gündeme getirmişti. İşte 2018'de erken seçim olması halinde partilerin ve adayların alabileceği muhtemel oy oranları...

Adil Gür son anket sonuçlarını A Haberde açıkladı!

Son genel lerde en doğru oy oranı tahmini yapan ve toplumsal konulardaki araştırmalarıyla dikkat çeken A&G'nin sahibi , serken seçim tartışmalarını yapıldığı bugün önemli açıklamalarda bulundu. A Haber Memleket Meselesi programanında seçmenin nabzını kamuoyu ile paylaştı.

"Kamuoyu araştırmalarını seçim sonucu gibi göstermek gerçeği yansıtmaz" diyen Adil Gür, herkesin yaptığı en büyük hatanın referandumla normal seçimi birbirine karıştırması olduğunu belirtti.

İşte düzenlenen son anketten bazı sonuçlar ve Adil Gür'ün araştırmasında önemli bazı başlıklar:

-Seçmenin %60'ı ekonomideki dalgalanmanın dış müdahaleden dolayı olduğunu düşünüyor.

-" ile , Cumhur ittifakıyla seçime gidecek. Başarılı olacağın düşünüyor musunuz?" sorusu "%55-60 bandında 'Evet, başarılı olur" (%10 kararsız dağılımı yapılmadan) şeklinde yanıt buluyor.

-"Siz Cumhur ittifakına oy verir misiniz?" şeklindeki soru ise "55-56-57 bandında 'Evet, veririm" şeklinde yanıt buluyor.

NELER OLMUŞTU?
Milliyetçi Hareket Partisi lideri , bugün meclisteki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 2018 tarihinde yapılması konusunda bir görüş bildirmiş ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile 'de bir görüşme gerçekleştirmişti.

Yarın ile Devlet Bahçeli'nin erken seçim gündemiyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bahçeli'nin, seçimlerin Malazgirt Zaferi ve tarihi olan bu yılın 26 ağustos pazar gününde yapılması çağrısının ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den konu ile ilgili açıklamalar yapılmıştı.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 23:20
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