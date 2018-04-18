Erken seçim kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Türkiye'de gözlerin çevrildiği Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki 'erken seçim' zirvesi 14.00 sularında sona erdi.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki kritik zirvenin ardından erken seçim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik" dedi..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları kurmaylarıyla birlikte partisinin genel merkezinden takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun ilk açıklaması, 8 seçimdir olduğu gibi, ezber bozmadı. Kılıçdaroğlu yine "hazır ve kazanacak".

"HAZIRIZ, KAZANACAĞIZ"CHP Lideri, erken seçim kararının ardından "Hazırız, kazanacağız. 2018 demokrasi yılı olacak." ifadelerini kullandı. Fakat Kılıçdaroğlu'nun geçmişi, yaptığı tahminlerin pek de isabetli olmadığını gözler önüne seriyor...

"SÖZÜNÜN ERİ" KILIÇDAROĞLU

​Erken seçim sonrası "hazırız, kazanacağız" yorumu yapan Kılıçdaroğlu'nun seçim karnesi ise tam bir hezimet. Her seçim bol keseden sallayan Kılıçdaroğlu, her seferinde sandıkta milletten demokrasi tokadını yedi, yaptığı tüm tahminler elinde patladı.

2011 seçimleri öncesi yüzde 40 oy alacaklarını iddia eden Kılıçdaroğlu'na tokat sandıkta milletten geldi. Sadece yüzde 25,98 oy alabilen Kılıçdaroğlu'nun seçim ve yenilgi serüveni de böylece başlamış oldu.

2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde de dönemin başbakanı şu anın cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın karşısına çıkardıkları Ekmeleddin İhsanoğlu'nun yüzde 60 oy alarak cumhurbaşkanı seçileceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, seçim sonucu şoka girdi. İhsanoğlu'nun aldığı oy yüzde 38,44'te Kılıçdaroğlu bir kez daha sandığa gömüldü.

İSTİFA EDERİM DEDİ ETMEDİ

2015 Genel Seçimleri'nde katıldığı televizyon programlarında 'Oyum düşerse koltuğumda kalırım diye bir düşüncem yok' diyen Kılıçdaroğlu, bir önceki seçimde yüzde 40 olan oy iddiasını bu kez yüzde 35'e düşürmesine rağmen yine başarılı olamadı. Üstelik bir önceki seçime göre oy kaybı da yaşayan Kılıçdaroğlu söylediği sözleri bir kez daha yutarak istifa etmedi.

2017 Referandumu'nda da 'Hayır' oyu çıkacağını üstüne basa basa iddia eden Bay Kemal, seçim sonucu çıkan 'Evet' karşısında yine yüzsüzlüğünü konuşturdu. Seçimin hileli olduğu yalanlarıyla gündemi işgal etmeye çalışan Kılıçdaroğlu bu taktiğinde de başarılı olamadı.

ŞİMDİ DE ÇÜRÜK İTTİFAKI

2018 erken seçimi öncesi İP, HDP ve Saadet Partisi ve DHKP-C, FETÖ, PKK desteğiyle seçim ittifakına giden CHP'de Kılıçdaroğlu yine bol keseden sallamaya başladı. Daha önce en az yüzde 60 oy alacaklarını iddia eden Kılıçdaroğlu, daha da coşarak hedefi yüzde 70'e çıkardı.



ADAY OLMAYA KORKUYOR

Her ne kadar erken seçim için iddialı konuşsa da Kılıçdaroğlu ve partisinin henüz seçim için adayları bile netleşmiş değil. Aktuel.com.tr yazarı İdris Kardaş bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararını kaleme aldı. Muhalefetin hala aday belirleyemediğini ve Kılıçdaroğlu'nun aday olmaktan çekindiğinin altını çizen İdris Kardaş Adil Gür ve Faruk Acar'ın son seçim anketinden detaylar verdi:

CHP'NİN ADAYI HALA BELLİ DEĞİL!

Öncelikle ittifak kuracakları partileri belirlemeliler. Sonrasında da adayını ortaya koymalılar. Bir partinin lideri olan ama ülkeyi yönetme iddiası olmayan Kılıçdaroğlu'nun bu seçimde aday olması beklenmiyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OY İSTEYECEK, KILIÇDAROĞLU KOLTUĞUNDA OTURACAK!

Gösterecekleri aday ülkeyi ben yöneteceğim diye oy isteyecek ama öte yandan Kılıçdaroğlu da partinin başında kalacak. İşin absürtlüğüne bakar mısınız? Seçmenlerine "ülkeyi değil CHP'yi yönetmek gibi önemli işlerim vardı, bu yüzden aday olmadım" mı diyecek?

CHP-HDP İTTİFAKINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR!

Kılıçdaroğlu'nun ikinci önemli problemi HDP ile yapmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan ittifak konusunda ortaya çıkıyor. En çok CHP'lilerin ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş üzerinden HDP ile ittifak gündemde. Bu noktada öncelikle Demirtaş'ı PKK'dan ayrıştıran, onu aklayan, özeleştiri yaptıran açıklamaları kendi tabanlarına sunuyorlar. Hendekten dolayı pişman olduğunu, PKK ile arasının açıldığını her fırsatta anlatıyor CHP'liler.

ANKETLER NE DİYOR?

A&G'nin sahibi Adil Gür'ün yaptığı açıklamada, AK Parti-MHP ittifakının oy oranı 55-56-57 bandında ilerliyor. Bir diğer anket şirketi Andy-Ar'ın Başkanı Faruk Acar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını yüzde 55 veriyor. Bu iki isim de araştırma şirketlerinde öne çıkan isimler. Dolayısıyla ilk anketler birbiriyle örtüştüğü biçimde yüzde 55 ve üzeri gözüküyor.