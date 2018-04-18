;
Yol Durumu
  1. Erdoğan konuştu, dolar çakıldı!

tarihi ne zaman? - Erdoğan'dan 18 Nisan erken seçim tarihi açıklaması geldi!

olacak mı? Erken seçim ne zaman? sorusu milyonlarca vatandaşın yanıtını aradığı konuların başında geliyor. Son dakika haberini milyonlarca vatandaş büyük bir merakla bekliyordu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 'nin erken seçim açıklamasından sonra bugün ile Devlet Bahçeli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından yapılan basın toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim tarihini açıkladı!

Erken seçim tarihi ne zaman? - Erdoğandan 18 Nisan erken seçim tarihi açıklaması geldi!

tarihi belli oldu! Erken seçim ne zaman yapılacak? lideri 'nin dün öğle saatlerinde yaptığı erken seçim açıklaması bir anda gündemin en ana unsuru oldu. Dünden beri vatandaşlar "erken seçim olacak mı?" sorusunun yanıtını araştırdı. Bugün sabah saatlerinde Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü, siyasetin gündemi bu görüşmenin ardından yapılacak açıklamayı bekliyordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BAHÇELİ'NİN TEKLİFİNE OLUMLU YAKLAŞMA KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDIK!

ERKEN SEÇİM 24 HAZİRAN 2018 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK!
Bahçeli'nin dün yaptığı açıklaması sonrası 'da hızlı bir görüşme trafiği yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup çıkışı, Başbakan ve Grup Başkanvekilleri ile bir araya gelirken, daha sonra Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın odasında da, Kahraman ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un da aralarında bulunduğu kurmaylarıyla bir araya geldi.Bu arada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi dikkat çekti. Gül, Bahçeli'nin yanından çıktıktan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısına katıldı. Kısa bir süre sonra da kurmaylarıyla değerlendirmesini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sorular karşısında, şimdilik bir şey söylemeyeceğini belirtip, Bahçeli ile bugün yapacağı görüşmeyi işaret etmişti.

Etiketler: , , , , , ,
  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 16:22
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar