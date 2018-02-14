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ABD'yi çıldırtacak S400 gelişmesi

’nin ’dan satın alımı için anlaştığı uzun menzilli füze sistemleri için yeni bir iddia ortaya atıldı. İddia; sipariş edilecek ikinci partinin Türk-Rus ortak üretimi olacağı yönünde.

ABDyi çıldırtacak S400 gelişmesi

'nin sınır güvenliği planlamaları içinde önemli bir yere sahip olan Rus yapımı savunma sistemleri için önemli bir iddia ortaya atıldı. İddia'nın sahibi Rus TASS haberajansı.

YENİ S-400 ANLAŞMASI YOLDA
Ajansın haberine göre 2020 yılı için Türkiye'nin yeni sistemleri satın alma anlaşması yapılması konusunda Moskova ile hattında görüşmelerin sürdüğü ve anlaşmanın yapılması yönünde fikir birliğinin bulunduğu belirtildi.

2020 yılında yapılacak anlaşma için bekleme süresinin daha kısa olduğunu belirten TASS, 2021 yılında batarya ve füzelerin sistem ile tamamıyla teslim edileceğini belirtti.

ORTAK ÜRETİM KONUSU DA MASADA
TASS'ın gündeme getirdiği görüşmenin detaylarında önemli bir bilgi de yer alıyor. Türkiye ile arasındaki ilk parti S-400 anlaşmasında sadece yüzeysel olarak konuşulan "ortak üretim" meselesinin ikinci parti anlaşması adına daha ciddi konuşulduğu ve masada bulunan anlaşma için önemli bir madde olduğu belirtildi.

Türkiye ile Rusya arasında tamamlanan ilk S-400 mutabakatı; füzelerin Ankara'ya 2019 yılı sonundan başlayarak 2020 yılı içerisinde teslim edilmesini öngörüyor.

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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba 19:01
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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kızıl elma kızıl elma

inşallah hayırlı olsn......zamanı geldi artık...Turkiyenin menfaati ne ise o olmalıdır....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.02.2018 22:42
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