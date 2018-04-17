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Tarihi hata

Yük gemisinin çarptığı için tehlike çanları çaldı. 200 yıllık yapının, en ufak bir fırtınada tamamen yıkılabileceği açıklandı. İçindeki in ise sigortasız olduğu ortaya çıktı

Tarihi hata
Türkiye, tarihi yıkım yaşadı. İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı "Vitaspirit" adlı yük gemisi, 7 Nisan'da Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Kaza sırasında 200 yıllık yalı ortadan ikiye ayrıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı. Ancak kaza nedeniyle 200 yıllık yalıyla birlikte, içinde bulunan antika ve tablo gibi çok sayıda tarihi eser de parçalandı. Enkaz altında kalan değerli eşyaların paha biçilemez olduğu açıklandı. Faciaya yol açan gemi Ahırkapı'da bekletilirken, hırsızlık ihtimaline karşı karadan ve denizden güvenlik önlemleri alındı. Yalı sahipleri, kazaya yol açan gemi için 50 milyon dolarlık haciz kararı aldırdı. Yalının yıkılma tehlikesinin bulunduğunu söyleyen ailenin avukatı Nazlı Selek, "Yalının en ufak bir fırtınada yıkılma riski bulunuyor. Yalının yıkılmaması için çalışmalar yapılıyor" açıklamasını yaptı. Yalıda zarar gören kıymetli eşyalarla ilgili de bilgiler eren , "Yalıdaki tarihi değeri bulunan eşyalar sigortasızdı. Aile, çok yüksek meblağ tuttuğu için antika eşyalara sigorta yaptırmamış. Tarihi eserlerin değer tespiti için uzmanlarla irtibata geçildi. Yetkililer çalışmalarını sürdürüyor. Bu zarar gemiden istenecek. Önceliğimiz yıkılma tehlikesi riski bulunan yalıyı kurtarmak" ifadelerini kullandı.

MEVLÜT YÜKSEL
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