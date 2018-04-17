15 yıl önce oğlu gelini tarafından öldürülen bir kadın, genç kızın cesedini görünce gözyaşlarına boğuldu. Olay Adana'da dün meydana geldi. Göl kenarında gezen 3 kişi, kıyıda hareketsiz halde yatan bir genç kız olduğunu gördü. Polise haber verdi. Ekipler, genç kızın öldüğünü belirledi. Cesedin 18 yaşındaki Gülcan Kırcalı'ya ait olduğu tespit edildi. Meraklı vatandaşlar genç kızın cesedini görmek için adeta birbiriyle yarıştı. Eşiyle birlikte gezen Özgür Yoldaş isimli yaşlı kadın, genç kızın cesedini görünce ağlamaya başladı. Yoldaş, 15 yıl önce wwoğlunun gelini tarafından öldürüldüğünü, aynı acıyı çektiği için çok duygulandığını belirterek, "Gencecik kız hayatını kaybetmiş. Allah sizi korusun. Ben de aynı acıyı yaşadığım için bu acının ne demek olduğunu çok iyi bilirim. 15 yıl önce oğlumu kaybettim" dedi.
Gölde dram
Adana’da 18 yaşındaki genç kızın gölde cesedi bulundu. 15 yıl önce gelini tarafından oğlu öldürülen kadın, gözyaşlarına boğuldu
Etiketler: Adana , gölde , gölde ceset
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