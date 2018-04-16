Yüzer sanatlar

İstanbul Boğazı, geçtiğimiz hafta akıllara durgunluk veren kazayla sarsıldı. Dümeni kilitlenen Vitaspirit adlı 225 metre boyundaki dökme yük gemisi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na olanca gücüyle çarptı. Malta bandıralı gemi, 200 yıllık yalıyı adeta ortadan ikiye ayırdı. Hekimbaşı Salih Efendi'nin odası başta olmak üzere yalının üst kattaki tüm yatak odaları, alt kattaki gelin odası, ön salon ve yemek odası yıkıldı. Yalının sahipleri, tarihi eserleri kurtarmak için düğmeye bastı. Ancak çok kıymetli bazı eserlerin Boğaz'da kaybolduğu anlaşıldı. Bunlar arasında çok değerli bir tablo ile el yazmalarının da bulunduğu vurgulandı. Aile, özel bir güvenlik şirketiyle anlaşıp söz konusu eserlerin hem kurtarılması hem koruma altına alınması için çalışma başlattı.
DEPOYA KALDIRILDI
Bu arada İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazasının ardından hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda bulunan maddi değeri yüksek piyano, sökülerek depoya kaldırılmıştı. Dünya üzerinde sadece 3 tane olduğu belirtilen piyanonun Alman malı olduğu açıklandı. Fiyatının ise yaklaşık 350-400 bin lira arasında yer aldığı vurgulandı.
Tarihi yalının içinde bulunan tablolar, el yazmaları ve avizeler kayıp...
Malta bayraklı gemi, tarihi yapıyı ortadan ikiye ayırdı. TAKVİM'e konuşan yalı sahiplerinin avukatı Nazlı Selek "Asıl kıymetli eserler molozların altında kaldı. Bu yüzden molozları kaldıracağız" açıklamasını yaptı. Öte yandan olası hırsızlık olaylarına karşı özel bir güvenlik şirketiyle anlaşıldı.
MEVLÜT YÜKSEL
DEPOYA KALDIRILDI
Bu arada İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazasının ardından hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda bulunan maddi değeri yüksek piyano, sökülerek depoya kaldırılmıştı. Dünya üzerinde sadece 3 tane olduğu belirtilen piyanonun Alman malı olduğu açıklandı. Fiyatının ise yaklaşık 350-400 bin lira arasında yer aldığı vurgulandı.
Tarihi yalının içinde bulunan tablolar, el yazmaları ve avizeler kayıp...
Malta bayraklı gemi, tarihi yapıyı ortadan ikiye ayırdı. TAKVİM'e konuşan yalı sahiplerinin avukatı Nazlı Selek "Asıl kıymetli eserler molozların altında kaldı. Bu yüzden molozları kaldıracağız" açıklamasını yaptı. Öte yandan olası hırsızlık olaylarına karşı özel bir güvenlik şirketiyle anlaşıldı.
MEVLÜT YÜKSEL
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