Yüzer sanatlar

Boğazı, geçtiğimiz hafta akıllara durgunluk veren kazayla sarsıldı.Malta bandıralı gemi, 200 yıllık yalıyı adeta ortadan ikiye ayırdı. Hekimbaşı Salih Efendi'nin odası başta olmak üzere yalının üst kattaki tüm yatak odaları, alt kattaki gelin odası, ön salon ve yemek odası yıkıldı. Yalının sahipleri, tarihi eserleri kurtarmak için düğmeye bastı. Ancak çok kıymetli bazı eserlerin Boğaz'da kaybolduğu anlaşıldı. Bunlar arasında çok değerli bir tablo ile el yazmalarının da bulunduğu vurgulandı.Bu arada İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazasının ardından hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda bulunan maddi değeri yüksek piyano, sökülerek depoya kaldırılmıştı.yer aldığı vurgulandı.Malta bayraklı gemi, tarihi yapıyı ortadan ikiye ayırdı. TAKVİM'e konuşan yalı sahiplerinin avukatı Nazlı Selek "Asıl kıymetli eserler molozların altında kaldı. Bu yüzden molozları kaldıracağız" açıklamasını yaptı. Öte yandan olası hırsızlık olaylarına karşı özel bir güvenlik şirketiyle anlaşıldı.