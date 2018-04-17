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Beach’lik bank

, milleti keçiyle, inekle kandırdı. 1 milyar TL topladı. Uruguay’a kaçtığı anlaşıldı. Şimdi de Dubai’deki ’da çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı! Gecelik oda fiyatı 20 bin TL olan otelde tatil yaptı!

Beach’lik bank
28 yaşındaki , son yılların en büyük vurgununa imza attı. Çiftlik Bank vurgunuyla yaklaşık yüz bin kişiden 1 milyar TL topladı. Ardından sırra kadem bastı. Aydın'la birlikte 7 kişi hakkında 'le yakalama kararı çıkartıldı. 'ın Uruguay'a kaçtığı saptandı. Şimdi de 'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'nin en lüks otellerinden 'da çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

BİTCOİN HESAPLARI
Aydın'ın yanında Dubai'deki adamlarından biri de vardı. Firari Aydın'ın kendi çetesindeki elemanlarıyla otelin su parkında eğlendiği anlaşıldı. Milletin parasını cebe indiren Aydın, su parkında kaydıraktan kayıp fıskiyelerin altında oynadı. Otel, sadece Dubai'nin değil dünyanın en lüks ve pahalı otellerinden biri olarak da akıllara kazındı... Zira gecelik oda fiyatları 20 bin liraya kadar çıkmaktaydı. Öte yandan firari Mehmet Aydın'ın bitcoin hesaplarından yaptığı son işlemlere ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Bu detaylara göre Aydın'ın son işlem yaptığı bitcoin cüzdanında yaklaşık 10 milyon liralık bitcoin vardı. Aydın bu bitcoinleri iki parça halinde yönetiyordu. Birden fazla hesaptan da Aydın'ın hesabına akış var...


TOSUNCUK BU ODADA KALDI


Mehmet Aydın ve adamı dünyaca ünlü otelin su parkında eğlendi. (FOTOĞRAF: MİLLİYET.COM.TR)



​BECKHAM MÜDAVİMİ
Dubai'deki Adası'nda yer alan 5 yıldızlı Atlantis, özel kumsal alanına ve muhteşem Arap Körfezi manzarasına sahip. Tesis, yunuslarla yüzme olanağının ve su altı akvaryumunun yanı sıra Aquaventure Su Parkı ve Lost Chambers Akvaryumu'na ücretsiz erişim imkanıyla hizmet veriyor. Bazı odalarda panoramik Palm Cumeyra manzaralı muhteşem geniş teras veya banyonun ortasında büyük boy spa küveti bulunuyor. ABD'li yıldız Kim Kardashian ile İngiliz futbolcu otelin müdavimleri arasında...
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