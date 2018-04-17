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Erdoğan'dan taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak ve Ağrı'da şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

Erdoğandan taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak ve Ağrı'da şehit olan askerler Muğdat Çelik, Mehmet Volkan, Baki Afşar, Ahmet Baş ve Dursun Pambal'ın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, telgrafında şehit olan askerler Çelik, Volkan, Afşar, Baş ve Pambal'ın ailelerine başsağlığı dileğini iletti.

  • 17 Nisan 2018, Salı 15:10
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