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Yol Durumu
  1. Erdoğan'dan taziye telgrafı

, gündemi ile toplandı

(), Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan 'nın en önemli gündem maddesi 'in süresinin uzatılması olacak. MGK toplantısında alınacak tavsiye kararı, MGK toplantısı sonrasında yine toplanacak olan Bakanlar Kurulunda görüşülecek. Bakanlar Kurulunun MGK'nın tavsiye kararını benimsemesi durumunda OHAL'in uzatılması ile ilgili alınacak kararı 'ye sevk etmesi bekleniyor.

MGK toplantısının bir başka gündem maddesini de terörle mücadele oluşturuyor. Yurt içi ve yurt dışında yapılan terörle mücadele çalışmaları da gözden geçirilecek.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 15:50
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