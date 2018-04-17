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kardeşler görenlerin yüreklerini burkuyor

'in Kızıltepe ilçesinde işitme engelli de olan kardeşler yardım bekliyor.

'in Kızıltepe ilçesinde doğuştan albinizmli ve işitme engelli 6 ve 8 yaşlarındaki kardeşlerin yaşamı yürekleri burkuyor.

Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayan M. (8) ve N. Boz (6) kardeşler, hastalığıyla dünyaya geldi. Doğuştan pigment eksikliği nedeniyle derileri, kılları ve gözleri ak renkli olan albinizmli kardeşler, tenlerinden dolayı güneşe çıkamıyor, akranları gibi sokakta oyun oynayamıyor. İşitme engelli de olan çocukların annesi Y. (27) ve inşaat işçisi baba S. Boz (32), çocuklarının daha güzel bir yaşam sürmeleri için yardım bekliyor.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 15:02
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