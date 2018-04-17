Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğuştan albinizmli ve işitme engelli 6 ve 8 yaşlarındaki kardeşlerin yaşamı yürekleri burkuyor.

Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayan M. (8) ve N. Boz (6) kardeşler, albino hastalığıyla dünyaya geldi. Doğuştan pigment eksikliği nedeniyle derileri, kılları ve gözleri ak renkli olan albinizmli kardeşler, tenlerinden dolayı güneşe çıkamıyor, akranları gibi sokakta oyun oynayamıyor. İşitme engelli de olan çocukların annesi Y. (27) ve inşaat işçisi baba S. Boz (32), çocuklarının daha güzel bir yaşam sürmeleri için yardım bekliyor.