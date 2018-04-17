Şırnak’tan acı haber

Şırnak'ta terörle mücadele kapsamında bir süre önce kurulan Kuyutepe Üs Bölgesi'ne dün sabah bir grup PKK'lı terörist, uzun namlulu silahlarla saldırdı. Askerlerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada Piyade Onbaşı Mehmet Volkan (24), Piyade Er Baki Afşar, Uzman Çavuş Muğdat Çelik (44) şehit düştü, 1 asker de yaralandı. Adanalı şehit Piyade Onbaşı Mehmet Volkan'ın terhisine 8 gün kaldığı öğrenildi. Şehit Volkan'ın bir süre önce sosyal medya hesabından "Evet yorulduk, çoğu zaman üşüdük ama hiç yılmadık. Vatan için din için şehitlerimiz için buradayız" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
Şehit Muğdat Çelik
Şehit Baki Afşar
Sekvan KÜDEN
Şehit Muğdat Çelik
Şehit Baki Afşar
Sekvan KÜDEN
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