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Tek kurşun

’da genç, otomobilinde kalbinden vurulmuş halde bulundu. Ölümü sevenlerini yasa boğdu

Tek kurşun
Bir kamu kurumunda çalışan otomobilde ölü bulundu. Olay dün 'da meydana geldi. Temizlik çalışması yapan belediye görevlileri yol kenarında park halinde olan otomobilde hareketsiz duran birini fark etti. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Erhan C.'nin (34) kalbinden tabanca ile vurularak öldüğün belirledi. Araç, polis ekipleri tarafından incelendi. Cesedi otopsi için morga kaldırıan Erhan C.'nin intihar ettiği üzerinde duruluyor. 'nin bir kamu kurumunda muhasebesi olduğu öğrenildi.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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