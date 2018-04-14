Bir kamu kurumunda çalışan muhasebeci otomobilde ölü bulundu. Olay dün Trabzon'da meydana geldi. Temizlik çalışması yapan belediye görevlileri yol kenarında park halinde olan otomobilde hareketsiz duran birini fark etti. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Erhan C.'nin (34) kalbinden tabanca ile vurularak öldüğün belirledi. Araç, polis ekipleri tarafından incelendi. Cesedi otopsi için morga kaldırıan Erhan C.'nin intihar ettiği üzerinde duruluyor. Erhan C.'nin bir kamu kurumunda muhasebesi olduğu öğrenildi.
Tek kurşun
Trabzon’da muhasebeci genç, otomobilinde kalbinden vurulmuş halde bulundu. Ölümü sevenlerini yasa boğdu
Etiketler: Trabzon , muhasebeci , intihar , Erhan C.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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