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Pentagon operasyonla ilgili görüntüler paylaştı

ABD Pentagon, ABD’nin ve ile birlikte ’ye düzenlediği hava saldırısı hakkında, “Tüm hedefler başarı ile vuruldu” dedi.

Pentagon operasyonla ilgili görüntüler paylaştı

ABD Pentagon, ABD'nin ve ile birlikte 'ye düzenlediği hava saldırısı hakkında, "Tüm hedefler başarı ile vuruldu. Bombardıman sınırlı fakat etkili ve yıkıcıydı. Suriye'nin kimyasal sitemi vurulanlardan büyük ancak kimyasal ekipman ve malzeme kaybı var. Sivil can kaybına dair elimizde bilgi yok. Suriye hava savunma sistemi etkisiz kaldı, Rus hava savunma sistemi ise kullanılmadı. Suriye'nin programı gerileyecek. ile çatışmayı önleme kanalı ise açık" mesajları verildi.

Pentagon Suriye operasyonuyla ilgili görüntüler paylaştı


ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD'nin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısı hakkında, "Tüm hedefler başarı ile vuruldu" dedi. Bakanlık sözcüleri düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin, Esad rejiminin kimyasal silah kullandıklarından emin olduğunu ve ellerinde ciddi kanıtlar olduğunu söyledi. Basına verilen açıklamada, "Dün gece Esad'a açık bir mesaj verdik, umarım bunu anlamıştır" diyen sözcüler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iki ülkesi olan İngiltere ve Fransa'nın yanlarında olduğunu hatırlattı. Bakanlık sözcüleri dün gece 3 farklı hedefteki 105 noktanın İngiltere ve Fransa ile koordineli olarak, başarı ile vurulduğunu onayladı. ABD'nin, hiç kimsenin uluslararası yasaları çiğnemesine göz yummayacağını söyleyen Pentagon sözcüleri, saldırıdan önce Rusya ile bir iletişimleri olmadığını da belirtti.


Pentagon Esed rejimine yönelik operasyonla ilgili yeni görüntüler paylaştı




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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 23:27
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