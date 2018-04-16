Pentagon Suriye operasyonuyla ilgili görüntüler paylaştı 14 Nisan 2018, Cumartesi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD’nin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye’ye düzenlediği hava saldırısı hakkında, "Tüm hedefler başarı ile vuruldu. Bombardıman sınırlı fakat etkili ve yıkıcıydı. Suriye'nin kimyasal sitemi vurulanlardan büyük ancak kimyasal ekipman ve malzeme kaybı var. Sivil can kaybına dair elimizde bilgi yok" denildi.