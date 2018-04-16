Pentagon Suriye operasyonuyla ilgili görüntüler paylaştı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD’nin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye’ye düzenlediği hava saldırısı hakkında, "Tüm hedefler başarı ile vuruldu. Bombardıman sınırlı fakat etkili ve yıkıcıydı. Suriye'nin kimyasal sitemi vurulanlardan büyük ancak kimyasal ekipman ve malzeme kaybı var. Sivil can kaybına dair elimizde bilgi yok" denildi.
Pentagon Suriye operasyonuyla ilgili görüntüler paylaştı14 Nisan 2018, Cumartesi
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