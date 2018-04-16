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Pentagon Esed rejimine yönelik operasyonla ilgili yeni görüntüler paylaştı

14 Nisan 2018, Cumartesi

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği saldırılarda Suriye'nin başkenti Şam'daki hedeflerin yanı sıra Hama, Humus, Dera ve Süveyda’daki bazı askeri noktalar vuruldu. ABD, Tomahawk füzeleri ile operasyona katıldı.

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