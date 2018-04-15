Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıla kadar hapis cezası istenilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege Bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, hakkında "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla 15, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasıyla 20 yıla kadar olmak üzere 35 yıla kadar hapis cezası talep edilen Brunson'un, FETÖ'nün sözde yöneticileriyle ilişkisini kanıtlayan detaylar ortaya çıktı. İddianameye yansıyan ifadesinde, "Gözaltına alınana kadar FETÖ/PDY diye bir şey duymadım. Bu kavramı gazete ve haberlerden okudum. Türkiye'de FETÖ/PDY üyesi herhangi bir kişiyle diyaloğa geçmedim. Bekir Baz diye birini hatırlamıyorum." diyen Brunson'un bu beyanını, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin titiz çalışması çürüttü.

293 KEZ AYNI YERDE

Teknik incelemede, FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki şehirlerinden sorumlu sözde imamı Baz ile Brunson'un 293 kez aynı yerde bulundukları tespit edildi. Mahkemeye sunulan HTS raporuna göre, Brunson'un kullandığı 5 GSM hattı ile Baz'ın kullandığı 2 GSM hattının sinyal kayıtlarını karşılaştıran ekipler, 4 Nisan 2011 ila 19 Ağustos 2015 tarihlerinde GSM kullanıcılarıyla irtibat halindeyken Konak, Çankaya ve Alsancak'ta birbirlerine çok yakın yerde 293 kez sinyal saptadı. Raporda yine firari sanık Baz'ın yardımcısı Mustafa Safa ile ABD'li papaz Brunson'un GSM hattının aynı yerde sinyal verdiğine işaret edildi. Ayrıca, ABD'li papaz Brunson'un "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan avukat Taner Kılıç ile 9 kez iletişim kurduğu da HTS kayıtlarına yansıdı.