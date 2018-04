Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'yi engellemek için kırk takla atanlar, ilke, ahlak, değer, ne kadar kutsal varsa hepsini de ayaklar altına alanları evelallah bugüne kadar bozguna uğrattık, bundan sonra da bozguna uğratacağız. Medya operasyonlarıyla milletten, hayattan, Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk, üç beş köşe yazarının gaz vermesiyle iktidar hayali kuranları inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 54 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine "evet" diyen Başakşehirlilere şükranlarını sundu.

Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren kendilerini yalnız bırakmayan Başakşehir'in 16 Nisan'da da kendisine yakışanı yaptığını dile getirerek, "16 Nisan'da Başakşehir bir kez daha iradesine, geleceğine sahip çıkmıştır. Bizim sizlerden beklentimiz çok daha büyük." dedi.

Başakşehir'in tıpkı futbolda olduğu gibi, siyaset liginde de şampiyonluğa oynamasını beklediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Fakat kusura bakmayın Başakşehir Stadı'nın tribünlerini doldurmadığınız sürece soru işaretim devam eder. O tribünleri Başakşehir gençliğinin doldurması lazım. Gençler buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz ya tribünlerin dolması lazım. Bunu halletmeniz lazım. Bu alanlarda olmadığımız sürece siyasette de zayıfsınız. Bunları halletmek lazım. Onun için kalkıp sadece belli şeyleri seyredelim derseniz olmaz. Bu alanlarda, meydanlarda, her yerde AK Parti'nin gençliği kendisini gösterecek. Futbolunda da, baskette de, yüzmesinde de her yerde gösterecek. Eğer bizim gençliğimiz sporun bu dallarında bulunmaz, 'sadece kendine has bazı alanlarda bulunayım, yeter' diyorsa, o zaman bu ülkede millet kavramının içerisinde o işlevde yokuz demektir. İnşallah 2019'daki her iki seçimde de biz sizlerden rekor bekliyoruz. 2019'da Başakşehir'in oy oranlarıyla İstanbul'da bayrağı göğüslemesini özellikle arz ediyoruz."

"2019 HAZIRLIKLARINI BAŞLAMAK LAZIM"

Recep Tayyip Erdoğan, 2019 hazırlıklarına şimdiden başlanması gerektiğini vurgulayarak, "belediye seçimlerine daha 11 ay, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha 1,5 yıl var diyerek" asla rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi.

Kendilerinin anamuhalefet gibi milleti sandıkta görünce hatırlayan, vatandaşın kapısını sadece seçimden seçime çalan bir parti olmadıklarını belirten Erdoğan, her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatana aşkla, imanla, tutkuyla hizmet eden bir hareket olduklarını, aslında hareketin de ötesinde bir dava olduklarını kaydetti.

Erdoğan, böyle bir davanın mensupları olarak bu yolda çok çok hızlı gitmeleri gerektiğini dile getirerek, "Biz halka hizmeti Hak'ka hizmet gören, bu dünyadan göçtükten sonra geride hoş bir sada bırakmak için çabalayan bir kadroyuz." dedi.

Yarın seçim olacakmış gibi, dinamik, çalışan, disiplinli bir siyasi hareket, siyasi parti olduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Birileri İstanbul'da çeyrek asra yaklaşan hizmet yolculuğumuzun sırrını çok farklı yerlerde arıyor. İçeride ve dışarıda bazıları milletimizin bize ve partimize olan teveccühünün sebebini bir türlü idrak edemiyor. Oysa ön yargılarının esiri olmak yerine partimizin felsefesine, kurucu değerlerine, AK kadronun siyasete yaklaşım tarzına baksalar meseleyi çözecekler. Bizi kendi sığ dünyalarına hapsetmek yerine samimiyetle analiz etmeye çalışsalar başarımızın sırrına da vakıf olacaklar. Ama onlar AK Parti'yi anlamak için değil, yaftalamak için uğraşıyorlar. Hırsını aklının önüne koyana yapılacak hiçbir şey yoktur. Dünyada hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Biz bugüne kadar olduğu gibi inşallah gelecekte de bu çevreleri yanıltmaya devam edeceğiz. İcraatlarımızla, eserlerimizle dünya çapında ses getiren projelerimizle milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her seçimde başarı çıtasını daha yükselterek, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaklarını ifade ederek, AK Parti'nin yorulmasını, tökezlemesini, pes etmesini bekleyenlerin şimdiye kadar hep hüsrana uğradıklarını kaydetti.

Saldırılar karşısında geri adım atacaklarını, yılacaklarını düşünenlerin yanılmaktan bir türlü usanmadığını belirten Erdoğan, 1994'te Belediye Başkanı olduğu dönemde, 15, 16, 17 sene önce tarla ve bomboş arazi olan ilçenin bugünkü şehir haline getirildiğini anlattı.

Erdoğan, "AK Parti'yi engellemek için kırk takla atanlar, ilke, ahlak, değer, ne kadar kutsal varsa hepsini de ayaklar altına alanları evelallah bugüne kadar bozguna uğrattık, bundan sonra da bozguna uğratacağız. Medya operasyonlarıyla milletten, hayattan, Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk, üç beş köşe yazarının gaz vermesiyle iktidar hayali kuranları inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'NİN ÖNÜNÜ KESME HESAPLARI BOŞA ÇIKACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyaset simsarlarının üç benzemesi bir araya getirip AK Parti'nin önünü kesme hesaplarının şimdiye kadar olduğu gibi 2019 seçimlerinde de boşa çıkacağını belirterek, "Fildişi kulelerinden ahkam kesenlerin hevesleri bir kez daha milli iradenin hakikat duvarına çarparak darmadağın olacaktır. Bu süreçte elbette en büyük görev bizlere ve sizlere düşüyor. 2019'a kadar her yol arkadaşımın, Ak davaya gönül veren kardeşlerimin tam bir seferberlik ruhuyla çalışması, koşturması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Başakşehir teşkilatının bu zorlu maratona hazır olduğuna inandığını, bunun için katılımcılardan söz almak istediğini ifade eden Erdoğan, katılımcılar arasındaki ana kademeyi ayağa kaldırarak "2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?", kadın kollarına "2019'a kadar kapıları dolaşarak her kalbe dokunmaya var mıyız?" diye seslendi.

Erdoğan, kadın kollarının her eve birer kahve verdiğini dile getirerek, şimdi de aynı gayreti beklediğini kaydetti. Gençlik kollarına da "2019'a kadar lise son sınıftan üniversitelere tüm gençlere ulaşmaya hazır mıyız? Başakşehir Stadyumunu doldurmaya hazır mıyız?" Aniden sürpriz yaparım. Başakşehir'in bir maçına gelirim, ondan sonra da orada tribünleri boş görürsem olmaz. (Medipol Başakşehir ve Galatasaray maçı) Mesela güzel bir ses gelirse tadına doyum olmaz değil mi? Gelir mi gelir. Hiç belli olmaz. Tüm teşkilat olarak Başakşehir'de destan yazıyor muyuz?" diye konuştu.



AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi hedefimiz Kanal İstanbul'u da bu yıl içinde süratle başlayarak Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 15 yıllık karnesinin 2019'a giden süreçte kendilerinin en büyük referans kaynağı olduğunu belirtti.

Kanal İstanbul projesine değinen Erdoğan, "Şimdi Hedefimiz Kanal İstanbul'u da bu yıl içinde süratle başlayarak Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacağız., "Bu gecikmenin bedelini gördünüz değil mi? Ne oldu gecikmenin bedeli? İşte bir gemi geldi, yalıya girdi. Gecikmenin bedelini ödedik. Şu ne der, bu ne der gerek yok, biz ne deriz, buna bakacağız ve süratle Kanal İstanbul'u da inşallah bu yıl içerisinde başlayıp süratle bitirip ve buralar bambaşka olacak." diye konuştu.

Bugüne kadar vatandaşlara taahhüt ettiklerini er ya da geç bunu gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, "Afaki sözlerle, milletimizden oy toplamanın peşine düşmedik. Sırf bir kaç oy daha fazla alacağız diye ülkemizin geleceğini ipotek altına alan popülist söylemlere prim vermedik. Hele hele ana muhalefet gibi siyaseti yalan ticaretine asla çevirmedik. AK Parti son 15 yılda, ülkemize kazandırdığı eserlerle, doğrudan hayata dokunan projelerle, demokraside, hukukta, adalette, ekonomide, sağlıkta gerçekleştirdiği reformlarla milletimizin nazarından ibra olmuş, rüşdünü ispat etmiş bir partidir." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'de dev bir şehir hastanesi inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, hastaneyi kısa zamanda tamamlayıp hizmete alacaklarını söyledi.

"BAŞAKŞEHİR'DE YEŞİL ALAN MİKTARI İSTANBUL ORTALAMASININ 3 KATI"

İstanbul'daki birçok ilçe gibi Başakşehir'in de AK Parti'nin hizmet anlayışının en yakın şahidi olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğitimde Başakşehir; 82'si devlet okulu, 142'si özel okul olmak üzere toplam 224 okulla adeta İstanbul'un eğitim öğretim üssü olmuştur. 60 bin metrekarelik kapalı alanıyla en büyük imam hatip lisesi burada, Başakşehir'de bulunuyor. Sosyal bilimlerde marka bir kurum haline dönüşen İbn Haldun Üniversitemiz, Kayaşehir'deki Güney Kampüsü'nde eğitim öğretime başladı ve Başakşehir'e İstanbul'un en büyük yaşam alanlarından biri olan Kayaşehir Meydanı'nı kazandırıyoruz ve bunun yanında 400 bin metrekarelik bu meydanda belediye hizmet binamızı da Türkiye'nin en güzel botanik parkını da inşa ediyoruz. Ayrıca inşası devam eden 9 viyadük, 4 üst geçit köprüsü ve 9 alt geçit köprüleriyle ilçemizdeki trafik sorununu ortadan kaldırıyoruz. Arnavutköy, Sultangazi yolu bağlantısı tamamlandı. Onurkent, Oyakkent bağlantı yolu ulaşıma açıldı. Tüm viyadükler tamamlandığında TEM yoluna Trakya Otoyolu, 3. Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yollarına bağlantılar artık çok daha kolaylaşıyor. Mevcut 3 metro hattına ilaveten 4. metro hattımızın çalışmalarına da başlıyoruz. Başakşehir Sular Vadisi ve Gölet Projesi yanında 105 parkıyla İstanbul'un en yeşil ilçelerinden hamdolsun biridir. İlçemizdeki kişi başına düşen yeşil alan miktarı İstanbul ortalamasının neredeyse 3 katıdır. Kayabaşı'nda TOKİ tarafından 1,5 milyon metrekarelik devasa bir park daha şu anda inşa ediliyor."

İlçedeki spor yatırımlarına da değinen Erdoğan, "Olimpiyat Stadı çevresindeki yaklaşık 3 milyon metrekare alanda gerçekleştirilecek proje ile futboldan güreşe, okçuluk ve at binmeye kadar her sporun yapılabileceği dünya çapında bir olimpiyat ve spor adası oluşturacağız." dedi.

"İSTEDİKLERİ KADAR KUR SİLAHI KULLANSINLAR, BUNLARIN HİÇBİRİSİNİN BİZE TESİRİ OLMAZ"

Türkiye'nin her bir karışında devam eden projelerinin, hizmetlerinin, çalışmalarının olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde hayata geçirdiğimiz eserler, camiler, köprüler, yollar, kütüphaneler var. Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Güney Amerika'ya kadar nerede bir ihtiyaç sahibi, mazlum, mağdur varsa onun yardımına koşan bir Türkiye var. Bugün bölgesinde ve ötesinde söz sahibi, itibar sahibi bir ülkemiz var. Bu başarılarımız inanın yüz milyonlarca kardeşimiz tarafından heyecanla, sevinçle, gururla karşılanıyor. Dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'nin projeleri, başarıları, diplomatik ve askeri zaferleri konuşuluyor. Nasıl meyve veren ağaç taşlanırsa elbette bizim iftihar tablomuzu çekemeyenler de çıkıyor. Dünyanın en kanlı terör örgütlerinin üzerimize salınmasının, kur silahıyla ekonomimizin hedef alınmasının sebebi işte budur. Şimdi burada bir şey söylüyorum; istedikleri kadar kur silahı kullansınlar, bunların hiçbirisinin bize tesiri olmaz, bizdeki zırh farklı bir zırhtır. Onun için de istediklerini elde edemiyorlar, edemeyecekler. Türkiye, bağımsızlık mücadelesini başarıyla vermiştir, vermeye devam edecektir."

"ŞİMDİ İNSANSIZ TANKLARI DA YAPACAĞIZ"

Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte IMF borcunun 23,5 milyar dolar olduğunu ve bunu 2013'te bunu sıfırladıklarını hatırlatarak, "2002 Kasım'ında bizim Merkez Bankamızdaki döviz rezervimiz neydi? 27,5 milyar dolardı. Şu anda ne? 120 milyar dolar. Bak nereden nereye geldik? Bitmedi; biz göreve geldiğimizde Kasım 2002, ihracatımız neydi? 36 milyar dolar. Peki şu anda bizim ihracatımız ne oldu? 160 milyar dolar. Nereden nereye geldik? İşte bunlar bizim beka, bağımsızlık mücadelemiz. Yetmez, aynen bu yola kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Savunma sanayindeki yatırımlara değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz geldiğimizde savunma sanayinde; biz bir tane İnsansız Hava Aracı alalım dediğimizde o bize dost görünenler ne diyordu biliyor musunuz? 'Kongre'den izin çıkmadı.' Silahlı İnsansız Hava Aracı alalım dediğimizde, 'Kusura bakmayın Kongre'den izin çıkmadı' ama bu komşular bizi şimdi hamdolsun mülk sahibi yaptılar. Şimdi Silahlı İnsansız Hava Aracı da üretiyoruz, İnsansız Hava Aracı da üretiyoruz. Şimdi onları çok daha üst kademe olanları da Allah'ın izniyle üreteceğiz. Afrin'de Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın çok hizmetini gördük, İnsansız Hava Araçlarının çok hizmetini gördük. Onlar koordinatları tespit etti, öbür taraftan bu teröristlerin işi bitirildi. Bak nereden nereye geldik. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Yeter mi, yetmez. Bizim zırhlı taşıyıcılarımız şu anda farklı. Daha da ileri gidiyoruz. Şimdi insansız tankları da yapacağız. İnsansız zırhlı taşıyıcıları da yapacağız. Bunlar da tabii ki kendi içinde belli mekanizmaları da olan evet, bizim savunma sistemimizdeki araçlar olacak. İyi gidiyoruz. Daha da iyi olacağız. Atlattığımız her badire bizi, partimizi ve milletimizi saldırılara karşı çok daha dirençli hale getirmiştir. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Bize ve partimize saldıranlara en güzel cevabı yine sandıklarda destan yazarak vereceğiz. 2019'da milletimizden tekrar çok güçlü bir şekilde onay alacak, güven tazeleyecek, hizmet kervanımızı devam ettireceğiz. Ben size, dava arkadaşlarıma güveniyorum. Bilhassa hanım ve genç kardeşlerime yüreklerindeki AK Parti sevdasını, Başakşehir'in her köşesine ulaştırmalarını bekliyorum. Kardeşlerim; tabii ki sizler bildiklerinizi bilmeyenlere anlatmanız lazım, eğitimde ne yaptık, sağlıkta ne yaptık, adalette ne yaptık, emniyette ne yaptık, ulaşımda ne yaptık. Geldiğimiz zaman 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolumuz vardı biz bunun üzerine 19 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol ilave ettik. Geldiğimizde 25 tane havaalanımız vardı biz bunun üzerine 29 tane havaalanı daha ilave ettik.

Üçüncü havalimanının ilk etabının bu yıl açılışını yapacaklarını kaydeden Erdoğan,"Yılda 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabı. 2023'te de inşallah bu havalimanımız 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak." diye konuştu.

Arif Nihat Asya'nın "Fetih Marşı" adlı şiirinden dizeler okuyan Erdoğan, daha sonra partililerle Rabia işareti yaptı.