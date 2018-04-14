Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Avcılar Olağan İl Kongresinde konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye yıllarca lafla peynir gemisi yürütmeyi maharet sanan siyasetçiler, yöneticiler elinde vaktini ve enerjisini kaybetti. Geçtiğimiz 15 yılda bir yandan ülkemize yönelen nice saldırıyı göğüslerken diğer yandan her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat fazlasını hizmetlerimizle gerçekleştirdik. Bu hizmetlerin en yakın şahidi İstanbul, Avcılar." dedi.

Erdoğan, partisinin Avcılar 6. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında, kuruluşundan bugüne kadar ilçe teşkilatında görev yapanlara şükranlarını sundu.

Kongreye katılanlar arasında arka sıralarda "Kriko Mustafa" olarak hitap ettiği çok eski bir tanıdığının da bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Kriko kardeşimiz senin burada ne işin var? Bunlar bizim ilk belediye başkan adaylarımız beldelerde. Binkılıç, orada belediye başkan adayımız. Feyzullah Efendiyle beraber hem tıraşını yapmış, hem de başını yıkamıştık. Ne günlerden ne günlere..." diye konuştu.

Erdoğan, Avcılar'ın 16 Nisan halk oylamasında yüzde 41'lik evet oranıyla beklentilerinin çok altında kaldığını dile getirerek, "Oysa ben Avcılar'dan çok daha iyi bir netice bekliyorum. İnşallah 2019 seçimlerinde burada çok farklı bir manzarayla karşılaşacağız. Hanımlar, gençler, beyler belediyeyi almakta kararlı mıyız?" sözlerine kalabalığın "Evet" diye karşılık vermesi üzerine de "İşte bu irade alır." dedi.



Hem milletvekilliğinde, hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Avcılar'ın 16 Nisan sonuçlarını tersine çevireceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, bunun için de çok çalışılması gerektiğini söyledi.

Avcılar'dan çıkacak sesin Marmara'nın ucundan bile duyulmasını isteyen Erdoğan, ana kademeyi ayağa kaldırarak, "2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?", kadın kollarına da "2019'a kadar kadın kolları olarak her eve girmeye hazır mıyız?" diye sordu.

Erdoğan, kadınların girdikleri evde 40 yıl unutulmamak için kahvelerini de hazırlamalarını gerektiğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, gençlik kollarına da "2019'a kadar liselerden üniversitelere tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mıyız?" diye seslenerek, "Gençlere bilmediklerini anlatacaksınız. Bildiklerinizi anlatacaksınız. Gençler Avcılar'da ayak basmadık yer, dokunmadık gönül, desteğini almadık vatandaşımızı bırakmamaya söz veriyor musunuz?" dedi.

Bugüne kadar hep eserleriyle konuşmaya, eserleriyle kendilerini anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye yıllarca lafla peynir gemisi yürütmeyi maharet sanan siyasetçiler, yöneticiler elinde vaktini ve enerjisini kaybetti. Geçtiğimiz 15 yılda bir yandan ülkemize yönelen nice saldırıyı göğüslerken diğer yandan her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat fazlasını hizmetlerimizle gerçekleştirdik. Bu hizmetlerin en yakın şahidi İstanbul, Avcılar. 20 yaşından itibaren Avcılar'ı iyi bilirim. Hayal meyal geri dönüyorum, bakıyorum ki buralarda şöyle şu andaki binalar yok. İsim olarak da aklımda kalan meşhur bir mahallesi vardı. Denizköşkler Mahallesi. Şimdi diyorum ki maden Denizköşkler Mahallesi böyle heyecan dolu kalktı, şimdi gene başı çekeceksiniz evelallah Avcıları da tersine ayağa kaldıracaksınız. Avcıların geçmişine baktığımızda mübadeleden itibaren ne büyük zorluklar, ne büyük yokluklar, ne büyük sıkıntılarla bugüne geldiğini görüyoruz."

KENTE YAPILAN YATIRIMLAR

Erdoğan, ilçenin isminin av meraklılarının mesken tuttukları, her fırsatta gelip vakit geçirdikleri, eğlendikleri, burada yaşayanların da onlara rehberlik ettiği dönemlerden kaldığını dile getirdi.

Erdoğan, "Yarım asır öncesinin plansız, programsız, kontrolsüz göç akınından Avcılar da payını almıştır. Tarihi Yarımada'nın hemen arkasında Küçükçekmece ile Marmara Denizi arasındaki ilçemizin makus talihi 1994'ten itibaren büyükşehir belediyesinde, 2002 Kasımından itibaren de hükümette gerçekleştirdiğimiz icraatlarla değişmiştir. Hükümetlerimiz döneminde İstanbul'a 210 milyar liralık yatırım yaptık. Marmaray ile Avrasya Tüneli'yle, Yavuz Sultan Köprüsü ile İstanbul'un iki yakası arasındaki ulaşımı hem çeşitlendirdik, hem kolaylaştırdık." diye konuştu.

Erdoğan, kenti İzmir'e bağlayacak otoyolun yapımının sürdüğünü, bu projenin önemli bölümü olan Osmangazi Köprüsü'nün de açıldığını, Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir otoyolunun çalışmalarının devam ettiğini, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatına da başlandığını anlattı.

Yüksek hızlı trenle İstanbul'u Ankara'ya, Eskişehir'e, Konya'ya, Kocaeli'ne, Sakarya'ya ve Bilecik'e bağladıklarına anlatan Erdoğan, inşası süren yeni hatlarla Sivas'tan Antalya'ya, İzmir'den Adana'ya, Gaziantep'e kadar ülkenin dört bir yanına hızlı tren hatlarıyla ulaşmanın mümkün hale geleceğini kaydetti.

Erdoğan, dünyanın en büyük havalimanının İstanbul'da inşa edildiğini, ilk etabının yıl sonuna doğru açılacağını, dünya çapında bir proje olan Kanal İstanbul'un temelinin de yıl sonuna varmadan atılmış olunacağını, ihalesine de çıkma hazırlığının yapıldığını dile getirdi.

Raylı sistemlerin kentin ulaşımında son dönemde yapılan en büyük atılımlardan biri olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Daha bir kaç ay önce Üsküdar-Ümraniye metrosunu hizmete açtık. Bugüne kadar İstanbul'a 17 kilometrelik tünel, 160 kilometrelik metro hattı inşa ettik. Hedefimiz 2020 yılına kadar tünel uzunluğunu 68 kilometreye, metro uzunluğunu 355 kilometreye çıkarmaktır. Daha sonrası için de 120 kilometre yeni tünel, 650 kilometre ilave metro hattı projelerimiz var. Sağlıkta İstanbul'u sadece ülkemizin değil dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Son 15 yılda İstanbul'a 51'i hastane olmak üzere 127 yeni sağlık tesisi kazandırdık. Yatırım bedeli mevcut rakamla 5 milyar, eski rakamla 5 katrilyon lirayı aşan 16 yeni sağlık merkezinin inşası sürüyor."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin omuzunda artık bir yük haline gelen ana muhalefet partisinin ve başındaki zatın, eser, proje, hizmet değil, sadece ve sadece iftira, yalan, hakaret üzerine kurduğu siyaset bize göre değil. Bizim 2023 hedeflerimiz var. Bizim 2053 ve 2071 vizyonlarımız var." dedi.

Erdoğan, İstanbul'un her iki yakasına da ayrı ayrı toplam 7 bin yatak kapasiteli iki dev şehir hastanesi yaptıklarını anlattı.

Avrupa Yakası'ndaki hastane inşaatının hızla ilerlediğini aktaran Erdoğan, yakın zamanda Anadolu Yakası'ndaki şehir hastanesinin de ihale ve inşaatını başlatacaklarını kaydetti.

Erdoğan, Başakşehir Hastanesi inşaatının mevcut hızla devam etmesi halinde çok kısa sürede hizmete gireceğini vurgulayarak, "Sancaktepe Hastanesi ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. İstanbul'un konut kalitesinin yükseltilmesinde TOKİ öncülüğünde yürütülen projelerin malum çok büyük payı var. Geçtiğimiz 15 yılda TOKİ vasıtasıyla İstanbul'a 156 bine yakın konut kazandırdık. Restorasyonlar, aslına uygun yenilemeler, kadim mimarimize uygun yeni projelerle İstanbulumuzun tarihi mirasına sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençler bilmez, orta yaş ve ileri kuşak şehrin adeta koktuğu o günleri iyi hatırlar. Bugün İstanbul ülkemizin içme suyu sorunu olmayan büyük şehirlerinin başında geliyor. Istranca, Yeşilçay ve Melen Projeleri başta olmak üzere pek çok yatırımla su meselesini kökünden çözdük. Bunun için Boğaz'ın altını sadece ulaşım değil, su borusu tünelleriyle de geçtik. Ömerli Barajı'ndan bu tarafa, Boğaz'ın altından içme suyu hattını döşedik. İstanbul'a 21 milyon yeni fidan dikerek, şehrin yeşil vasfını geliştirdik. Burası aynı zamanda bir eğitim öğretim şehri, İstanbul, sayıları 57'ye ulaşan yüksek öğrenim kurumları, 34 bin dersliği ve buralarda okuyan 890 bin üniversite öğrencisiyle dünyanın en önemli eğitim öğretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. İstanbul'un şu an 14 bin 500 olan yüksek öğrenim öğrenci kapasitesi, önümüzdeki 3 yılda iki katına çıkacak. "

Salondaki gençlere seslenen Erdoğan, "Gençler sizlerden martta, kasımda farklı neticeler bekliyoruz, ona göre..." dedi.

İstanbul'un anlatmakla bitmeyen bir şehir olduğunu, İstanbul'a kendi yaptıkları hizmetlerin de anlatmakla bitmeyeceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Madem Ziya Paşa ile başladık, yine onunla devam edelim. Ne diyor Ziya Paşa? 'İnsana sadakat yaraşır, görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.' Bazıları ülkeye ve millete yapılan her işe bir kulp takmaya kalksa da biz Allah'ın yardımıyla yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin omuzunda artık bir yük haline gelen ana muhalefet partisinin ve başındaki zatın, eser, proje, hizmet değil, sadece ve sadece iftira, yalan, hakaret üzerine kurduğu siyaset bize göre değil. Bizim 2023 hedeflerimiz var. Bizim 2053 ve 2071 vizyonlarımız var. Bizim ülkemiz için milletimiz için çok büyük hayallerimiz var. Bizim hayalleri gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz geliştirdiğimiz projelerimiz, planlarımız, stratejilerimiz var. Türkiye bunca saldırıya uğrarken, bölgemiz tarihi bir dönüşüm sürecinden geçerken küresel güç dengeleri yeniden oluşurken biz bu kifayetsiz muhterislerle uğraşamayız. O kadar vaktimiz yok."

"MİLLET, EN BÜYÜK HAKEMDİR"

Erdoğan, AK Parti belediyelerindeki hizmet farkının açıkça görüldüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz ana muhalefetin birlikte yol yürüdüğü ve terör örgütünün güdümünde siyaset yapan bir parti var. Bu partiye mensup belediye başkanlarının hemen hemen hepsini, devletin halka hizmet için kendilerine tahsis ettiği imkanları, terör örgütünün emrine verdikleri için görevden aldık. Güya siyasetçi olan bu belediye başkanlarının yerlerine atadığımız valilerimiz, kaymakamlarımız onlarla mukayese edilemeyecek hizmetleri, o illere, ilçelere, beldelere fazlasıyla veriyorlar. Millet, en büyük hakemdir. 2019 seçimleri ve diğer hususların yanı sarı eski Türkiye alışkanlığı, bu tür siyaset anlayışlarının da tasfiyesinin miladı olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçimi olan 2019 Kasım'ının ardından artık ülkede hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. İstismar siyaseti yapanların,kerameti kendinden menkul siyaset derebeylerinin esamesinin okunmadığı bir Türkiye'ye kararlı adımlarla ilerliyoruz. Buna var mıyız? Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Tezahüratlar üzerine Erdoğan, Menbiç'e gitmeye hazır olup olmadıklarını sorarak, "Gitme kararını verdiğimiz anda önce ben, sonra da haydi dediğimiz anda yola çıkacağız" dedi.





"SANATÇI GÖTÜRMÜŞ MÜ?"

Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Hatay'a gitmesine de değinen Erdoğan, "Bay Kemal Hatay'a gitmiş bugün. Sanatçı filan da var mıydı yanında?" diye sordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun beraberinde sanatçı götürmediğinin ifade edilmesi üzerine Erdoğan, "Sanatçı almadı mı yanına? Niye acaba? Neyse, herhalde bugünkü eksik bu olsun ama gitmesi bile çok önemli." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda salonda bulunanlarla Rabia işareti yapan Erdoğan, sözlerini, "Rabiayı unutmuyoruz. Bu bizim başarımızdaki sır. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Birbirimize gönül koymayacağız. Makam mevki, şu bu hepsi hikaye. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunu nasıl yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diye tamamladı.