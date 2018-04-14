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  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'dan GK'ya 'yi kınama talebi

'ni acil toplantıya çağıran , ' ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği' gerekçesiyle konseye ABD ve müttefiklerinin 'kınanmasını' isteyen karar tasarısı sundu.

Rusyadan kınama talebi

GK, yerel saat ile 11.00'de (TSİ 18.00) toplandı.BMGK'yi acil toplantıya çağıran , ' ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği'' gerekçesiyle konseye ABD ve müttefiklerinin kınanmasını isteyen karar tasarısı sundu.Rusya, tasarıda ayrıca 'ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

BM GENEL SEKRETERİ'NDEN ÇAĞRI: GERİLİMİ ARTIRMAYIN
BM 'nde ilk sözü BM Genel Sekreteri Gutteres aldı. Gutteres, gerilimi artırmamaktan kaçınma çağrısı yaptı. Araştırmacıların kimyasal soruşturması için hazır olduğunu belirtti.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 18:33
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