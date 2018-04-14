BMGK, yerel saat ile 11.00'de (TSİ 18.00) toplandı.BMGK'yi acil toplantıya çağıran Rusya, 'ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği'' gerekçesiyle konseye ABD ve müttefiklerinin kınanmasını isteyen karar tasarısı sundu.Rusya, tasarıda ayrıca Suriye'ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.
BM GENEL SEKRETERİ'NDEN ÇAĞRI: GERİLİMİ ARTIRMAYIN
BM Güvenlik Konseyi'nde ilk sözü BM Genel Sekreteri Gutteres aldı. Gutteres, gerilimi artırmamaktan kaçınma çağrısı yaptı. Araştırmacıların kimyasal soruşturması için hazır olduğunu belirtti.
Rusya'dan BMGK'ya ABD'yi kınama talebi
BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıran Rusya, 'ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği' gerekçesiyle konseye ABD ve müttefiklerinin 'kınanmasını' isteyen karar tasarısı sundu.
BMGK, yerel saat ile 11.00'de (TSİ 18.00) toplandı.BMGK'yi acil toplantıya çağıran Rusya, 'ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği'' gerekçesiyle konseye ABD ve müttefiklerinin kınanmasını isteyen karar tasarısı sundu.Rusya, tasarıda ayrıca Suriye'ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.
Etiketler: Rusya , Güvenlik Konseyi , BM , ABD , Suriye
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