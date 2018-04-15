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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretine sert gönderme

14 Nisan 2018, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Avcılar Olağan İl Kongresinde konuştu. Hatay'a giden sanatçıları eleştiren Kılıçdaroğlu'na yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan salondakilere sordu, "Bay Kemal gitti mi Hatay'a, Yanında sanatçılar var mıydı?" dedi.

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