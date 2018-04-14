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Hatay Sakız Karakolu'nu ziyaret etti

sınırındaki Sakız Karakolunda askerlerle birlikte çay içen 'na eşlik eden isimler dikkatlerden kaçmadı. Sınır karakoluna giden Lideri'ne, Gezi Parkı olaylarına katılan ve partiye 'dan transfer edilen da eşlik etti.

Kılıçdaroğlunun Hatay ziyaretindeki büyük çelişki

Genel Başkanı ; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın sanatçılarla birlikte Mehmetçik'e moral vermeye gitmesini uzun bir süre eleştirdi.

Sanatçıları "reziller" olarak nitelendirerek ağır hakaretlerde bulunan CHP Lideri, bu tavrını değiştirerek Hatay'da askerleri ziyaret etti.

ÇELİŞKİ DOLU ZİYARET

sınırındaki Sakız Karakolunda askerlerle birlikte çay içen Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik eden isimler dikkatlerden kaçmadı.

DAĞLARA GEL ŞARKILARI SÖYLÜYORDU

Terör örgütüne hayranlık şarkıları besteleyen 'dan partiye transfer edilerek yapılan da CHP Lideri'nin yanında karakola girdi.

POLİSE PARMAK SALLAYAN İSİM

Kılıçdaroğlu'na eşlik eden diğer isim ise Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi oldu.

Hakverdi, 2013 yılında çıkarılan sokak olaylarında polislerle karşı karşıya gelmişti.


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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 20:31
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