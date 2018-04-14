CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın sanatçılarla birlikte Mehmetçik'e moral vermeye gitmesini uzun bir süre eleştirdi.

Sanatçıları "reziller" olarak nitelendirerek ağır hakaretlerde bulunan CHP Lideri, bu tavrını değiştirerek Hatay'da askerleri ziyaret etti.





ÇELİŞKİ DOLU ZİYARET

Suriye sınırındaki Sakız Karakolunda askerlerle birlikte çay içen Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik eden isimler dikkatlerden kaçmadı.





DAĞLARA GEL ŞARKILARI SÖYLÜYORDU

Terör örgütüne hayranlık şarkıları besteleyen Grup Yorum'dan partiye transfer edilerek Hatay Milletvekili yapılan Hilmi Yarayıcı da CHP Lideri'nin yanında karakola girdi.





POLİSE PARMAK SALLAYAN İSİM

Kılıçdaroğlu'na eşlik eden diğer isim ise Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi oldu.

Hakverdi, 2013 yılında çıkarılan sokak olaylarında polislerle karşı karşıya gelmişti.







