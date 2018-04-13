Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beykoz'daki ziyaretlerinin ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti. Saat 20.45'te de Başbakan Binali Yıldırım Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım peş peşe Beylerbeyi Sarayı'ndan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'la görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü.
Etiketler: Beylerbeyi Sarayı , Binali Yıldırım , Recep Tayyip Erdoğan , Başbakan , Cumhurbaşkanı
- Sözcü'nün eski çalışanından bomba iddialar
- Kılıçdaroğlu yine bol keseden salladı
- ABD'den flaş açıklama: Kanıtlar elimizde
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.