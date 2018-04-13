Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beykoz'daki ziyaretlerinin ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti. Saat 20.45'te de Başbakan Binali Yıldırım Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım peş peşe Beylerbeyi Sarayı'ndan ayrıldı.