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Erdoğan, Yıldırım'la görüştü

, 'nda ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırımla görüştü

, 'nda ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beykoz'daki ziyaretlerinin ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti. Saat 20.45'te de Başbakan Binali Yıldırım Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım peş peşe Beylerbeyi Sarayı'ndan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'la görüşüyor

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  • 13 Nisan 2018, Cuma 21:24
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