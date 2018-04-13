Antalya'da 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi

Merkez üssü Antalya'nın Akseki ilçesi Yarpuz mevkiinde saat 20.15'te AFAD'a göre 4.8'lik deprem meydana geldi. Kandili Rasathanesi'nden alınan verilere göre ise ilk depremin ardından yarım saat içerisinde 2.1 ve 2 şiddetinde iki artçı sarsıntı kaydedildi.
Öte yandan, Kandilli Rasathanesi 4.7 olarak açıkladığı ilk depremi 4.5 olarak revize etti.
Öte yandan, Kandilli Rasathanesi 4.7 olarak açıkladığı ilk depremi 4.5 olarak revize etti.
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