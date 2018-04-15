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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'la görüşüyor

13 Nisan 2018, Cuma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

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