Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'la görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'la görüşüyor13 Nisan 2018, Cuma
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