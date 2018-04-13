Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Camii'nde cuma namazını kılıp bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şarküteriye girip alışveriş yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Camii'nde cuma namazını kılıp bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Etiketler: Cumhurbaşkanı , Recep Tayyip Erdoğan , Mimar Sinan Camii , İsmail Kahraman , şarküteri
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