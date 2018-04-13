Sürüş anında elektrikli arabaların ve ağır vasıtaların bataryalarını şarj edebilen dünyanın ilk elektrikli yolu İsveç'te açıldı.
Dünyanın ilk elektrikli yolu açıldı
Sürüş anında elektrikli arabaların ve ağır vasıtaların bataryalarını şarj edebilen dünyanın ilk elektrikli yolu İsveç'te açıldı.
Etiketler: Arlanda Havalimanı , ALMANYA , İsveç , elektrikli araba , enerji , elektrikli yol
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