Antalya'da 4.8 şiddetindeki deprem kameralara böyle yansıdı

Merkez üssü Antalya'nın Akseki ilçesi Yarpuz mevkiinde saat 20.15'te AFAD'a göre 4.8'lik deprem meydana geldi. Deprem anı güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı.
Antalya'da 4.8 şiddetindeki deprem kameralara böyle yansıdı13 Nisan 2018, Cuma
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