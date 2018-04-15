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Antalya'da 4.8 şiddetindeki deprem kameralara böyle yansıdı

13 Nisan 2018, Cuma

Merkez üssü Antalya'nın Akseki ilçesi Yarpuz mevkiinde saat 20.15'te AFAD'a göre 4.8'lik deprem meydana geldi. Deprem anı güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı.

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