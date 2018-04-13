28 Şubat davasında karar

28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkemeheyeti, yaklaşık 5 yıl süren davanın sonunda kararını açıklandı.

Duruşmaya ara verilmeden önce salonda bulunan dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir'in kararın okunması sırasında salonda olmadığı görüldü.







PAŞALARA MÜEBBET

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, İkinci Başkan Çevik Bir, Eski YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz,MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç, dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da arasında bulunduğu 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, indirime giderek cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Adli kontrol şartıyla hepsi serbest bırakıldı. Sanıklara yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

21 sanığın ayrıca rütbelerinin sökülmesine karar verildi. 28 Şubat Davası'nda müebbet hapis cezasına çarptırılan 21 sanığa , adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza verme şartı getirildi.

68 SANIĞA BERAAT

28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti, yaklaşık 5 yıl süren davanın sonunda kararını açıkladı. Mahkeme, 68 sanık hakkında beraat kararı verildi.



28 Şubat Davasında sanıklardan Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır'ın eyleminin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak"a ilişkin "gizli ittifak" suçu kapsamında kaldığına hükmedilerek, zaman aşımından düşürüldü.



ENGİN ALAN BERAAT ETTİ

Mahkeme aralarında emekli korgeneral Engin Alan'ın da bulunduğu 68 sanığın ise beraatine hükmetti.

Hayatını kaybeden 4 sanık hakkında dava düşürüldü.







60 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYORDU

Savcı, sanıklar İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Muhittin Erdal Şenel, Kenan Deniz, İlhan Kılıç, Yıldırım Türker, Çetin Saner, Kamuran Orhon, Vural Avar, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, Ahmet Çörekçi, İdris Koralp, Fevzi Türkeri, Çetin Dizdar, Hakkı Kılınç, Mustafa Bıyık, İbrahim Selman Yazıcı, Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu, Serdar Çelebi, Mustafa Babacan, Orhan Nalcioğlu, İsrafil Aydın, Cevat Temel Özkaynak, Ayhan Cansevgisi, Orhan Yöney, Ersin Yılmaz, Köksal Karabay, Hüsnü Dağ, Oğuz Kalelioğlu, İsmail Ruhsar Sürmer, Şevket Turan, Metin Yaşar Yükselen, Şükrü Sarıışık, Refik Zeytinci, Yücel Özsır, Altaç Atılan, Aydan Erol, Mustafa Hakan Bural, Yahya Kemal Yakışkan, Yahya Cem Özarslan, Ziya Batur, Bahaddin Çelik, Ruşen Bozkurt, Ünal Akbulut, Sezai Kürşat Ökte, Cengiz Çetinkaya, Ahmet Aka, Alican Türk, Osman Atilla Kurtay, Erkan Yaykır, Mehmet Aygüner, Erdal Ceylanoğlu, Ergin Celasin, İzzettin İyigün, Halil Kemal Gürüz, Sedat Arıtürk ve Erdoğan Öznal'ın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

Sanıklar Teoman Koman, Eser Şahan, Salih Eryiğit ve Tevfik Özkılıç'ın vefat etmesinden dolayı haklarında açılan davanın düşürülmesini talep eden savcı, 39 sanığın ise beraatine karar verilmesini istemişti





