Erdoğan: 28 Şubat'ın sivil medya ayağı da yargılanmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubat sürecine ilişkin, "Sendikalar, medya, iş dünyası... O dönem ‘Beşli Çete’ mi ne diyorlardı? Ama bunlara hiç dokunulmadı şu ana kadar. Bizim tek arzumuz,adaletin tecelli edilmesidir" ifadelerini kullandı.
28 Şubat'ta görev alan generallerle ilgili savcı 60 müebbet istedi. Ergenekon ve Balyoz sanığı askerlerin ve medyanın bir bölümü ise 28 Şubat'ın FETÖ kumpası olduğunu savunuyor, siz ne dersiniz?
O süreci yaşamış, kısmen bedel ödeyerek yaşamış biriyim. O işin sivil kanatlarının bizim üzerimizde oynadığı oyunların gördük. Yargı sivil kanadın hangi boyutta olduğunu da ortaya çıkaracaktır.
ADALET TECELLİ EDİYOR
Sivil kanat ile neyi kastediyorsunuz?
Sendikalar, medya, iş dünyası... O dönem 'Beşli Çete' mi ne diyorlardı? Ama bunlara hiç dokunulmadı şu ana kadar. Bizim tek arzumuz, adaletin tecelli edilmesidir. O zaman verilmiş kararlarla mağdur oldukları için haklarını arayan insanlar var. Bedel ödemesi gerekenler buyursunlar bedelini ödesinler. Biz adaletin tecellisinden başka bir şey istemiyoruz. Nitekim hak geç de olsa tecelli ediyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , 28 Şubat , Beşli Çete , FETÖ
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Bu ülke bu Aydın Doğan gibi darbe beyinlileri ortada serbestçe dolaştırmamalıdır.Bunlar gazeteci değil ajan gazetecilik yapıyor ve ülkeyi karıştırmayı gazetecilik zannediyor.BEYİNSİZLER
28 şubatın bütün kesimleri yargılansın götürdükleri paralarda tahsil edilsin
Doğru diyisin Reis.İnşallah yargılayalım hainleri.
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