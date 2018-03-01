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Erdoğan: 'ın sivil medya ayağı da yargılanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecine ilişkin, "Sendikalar, medya, iş dünyası... O dönem ‘’ mi ne diyorlardı? Ama bunlara hiç dokunulmadı şu ana kadar. Bizim tek arzumuz,adaletin tecelli edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: 28 Şubatın sivil medya ayağı da yargılanmalı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyaretini ve gündemdeki konuları gazetecilere değerlendirdi. Erdoğan gazetecilerin ile ilgili sorularına şöyle cevap verdi,

28 Şubat'ta görev alan generallerle ilgili savcı 60 müebbet istedi. Ergenekon ve Balyoz sanığı askerlerin ve medyanın bir bölümü ise 28 Şubat'ın FETÖ kumpası olduğunu savunuyor, siz ne dersiniz?

O süreci yaşamış, kısmen bedel ödeyerek yaşamış biriyim. O işin sivil kanatlarının bizim üzerimizde oynadığı oyunların gördük. Yargı sivil kanadın hangi boyutta olduğunu da ortaya çıkaracaktır.

ADALET TECELLİ EDİYOR

Sivil kanat ile neyi kastediyorsunuz?
Sendikalar, medya, iş dünyası... O dönem '' mi ne diyorlardı? Ama bunlara hiç dokunulmadı şu ana kadar. Bizim tek arzumuz, adaletin tecelli edilmesidir. O zaman verilmiş kararlarla mağdur oldukları için haklarını arayan insanlar var. Bedel ödemesi gerekenler buyursunlar bedelini ödesinler. Biz adaletin tecellisinden başka bir şey istemiyoruz. Nitekim hak geç de olsa tecelli ediyor.



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  • 01 Mart 2018, Perşembe 01:40
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

Bu ülke bu Aydın Doğan gibi darbe beyinlileri ortada serbestçe dolaştırmamalıdır.Bunlar gazeteci değil ajan gazetecilik yapıyor ve ülkeyi karıştırmayı gazetecilik zannediyor.BEYİNSİZLER

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.03.2018 11:48
ihsan ihsan

28 şubatın bütün kesimleri yargılansın götürdükleri paralarda tahsil edilsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.03.2018 10:20
Mehdi Mehdi

Doğru diyisin Reis.İnşallah yargılayalım hainleri.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.03.2018 09:44
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