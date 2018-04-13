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'da korkutan !

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 16.38'de merkez üssü 'nın Hendek ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Sakaryada korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Merkezi Enstitüsü verilerine göre 'nın Hendek ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meydana gelen hafif şiddetli deprem sonrasında vatandaşlar sokağa döküldü. Sokağa dökülen vatandaşların kısa süreli panik yaşayarak evlerine geri döndüğü görüldü.

SON DEPREMLER LİSTESİ
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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  • 13 Nisan 2018, Cuma 17:30
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