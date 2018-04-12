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Hangarına ve uçağına 'ın adı yazıldı

İran'da düşen iş jetinde yaşamını yitiren 'ın adı, 'nda sahibi oldukları uçak hangarına ve bir uçağına yazıldı

Atatürk Havalimanında Mina Başaran detayı
'e ait Challanger 604 tipi uçak 11 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri Şarika kentinden İstanbul'a gelirken İran'da henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesi sonucu 11 kişi yaşama veda etmişti.

Uçağın uçuş verileri ile kokpit konuşmalarının kaydedildiği CVR ile FDR cihazları kaza yerinde bulunduktan sonra gönderildikleri Paris'te analiz süreci de geçtiğimiz günlerde başladı.


Başaran Holding bünyesindeki MC Havacılık'a ait Genel Havacılık Terminali'nde yapımı devam eden uçak hangarına Mina ismi de yazıldı.

MC Havacılık' ait Bombardier Global Express TC-FRK kuyruk tescilli uçakta da Mina yazısının yer aldığı görüldü.

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 19:22
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