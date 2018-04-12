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  1. Atatürk Havalimanı'nda Mina Başaran detayı

ndan flaş uyarı!


, 'Batılı ülkelerin savaş çığırtkanlığı yapmasına rağmen, savaş ihtimalinin düşük olduğunu' söyledikten sonra olası bir kimyasal savaşta yapılması gerekenleri anlattı.

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 19:30
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