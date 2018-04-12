Rus devlet televizyonu, 'Batılı ülkelerin savaş çığırtkanlığı yapmasına rağmen, savaş ihtimalinin düşük olduğunu' söyledikten sonra olası bir kimyasal savaşta yapılması gerekenleri anlattı.
Rus devlet televizyonundan flaş uyarı!
Rus devlet televizyonu, 'Batılı ülkelerin savaş çığırtkanlığı yapmasına rağmen, savaş ihtimalinin düşük olduğunu' söyledikten sonra olası bir kimyasal savaşta yapılması gerekenleri anlattı.
Etiketler: rus devlet televizyonu , Rusya
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.