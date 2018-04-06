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Yol Durumu
  1. Skandal görüntü ortaya çıktı!

'da düşen özel jetle ilgili çok önemli gelişme!

'da geçtiğimiz ay düşen Türk jeti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İran Otoritesi, arama ekiplerinin çarpma nedeniyle kaybolan (Flight Data Recorder) olarak adlandırılan uçuş veri kaydedicisinin ana hafızasının da bulduğunu duyurdu.



Başaran Holding'e ait Challanger 604 tipi uçak 11 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri Şarika kentinden 'a gelirken 'da henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesi sonucu 11 kişi yaşama veda etmişti.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 09:31
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