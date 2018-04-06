İran'da düşen özel jetle ilgili çok önemli gelişme!
İran'da geçtiğimiz ay düşen Türk jeti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İran Sivil Havacılık Otoritesi, arama ekiplerinin çarpma nedeniyle kaybolan FDR (Flight Data Recorder) olarak adlandırılan uçuş veri kaydedicisinin ana hafızasının da bulduğunu duyurdu.
Etiketler: İran , İstanbul , FDR , Helen Dağı , Sivil havacılık
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