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Boğaz'da yalıya çarpan geminin personelleriyle ilgili flaş gelişme

'nda tarihi yalıya çarparak kullanılamaz hale getiren geminin personeli adliyede ifade verdi.

O geminin personelleriyle ilgili flaş gelişme

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan geminin 4 mürettebatı İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermek için geldi.

Malta bandıralı geminin Filipinli kaptanı Edgardo Deseo ifade için adliye koridorunda beklerken motorun arıza yaptığını öne sürdü. Diğer mürettebat ise "geminin motoru kitlendi" dedi.


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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 12:11
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