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Geminin çarptığı yalı denize doğru kayıyor

'nda yaşanan gemi sının ardından hasar gören 'nın denize doğru kaydığı belirtildi. Yalı sahibi ailenin avukatı, "Kazadan bu yana yalıda 8-10 santimetrelik denize doğru bir kayma var. Artık acil müdahale edilmesi gerekiyor. Yalının yıkılma riski bulunuyor" dedi.

Geminin çarptığı yalı ile ilgili flaş gelişme!

Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin çarpmasıyla büyük çapta hasar meydana gelen Beykoz'daki 'ndaki çalışanların eşyaları paketlenerek, bahçeye çıkarıldı.

ZARAR GÖREN EŞYALAR İÇERDE

Yalının sahipleri H. Jerfa Süveşda Birışık, Payidar Zerhan Gökpınar ve Yalı Organizasyon şirketinin avukatı Nazlı Selek, yalıdaki zarar gören eşyaların ise içeride kaldığını söyledi.

"YALIDA DENİZE DOĞRU KAYMA VAR"

Selek, yalıda inceleme yapan İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekiplerinin hazırlayacağı raporu beklediklerini dile getirerek, "Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden gelen ekipler de bu kurulun raporunu hazırlamasını bekliyor. dan bu yana yalıda 8-10 santimetrelik denize doğru bir kayma var. Artık acil müdahale edilmesi gerekiyor. Yalının yıkılma riski bulunuyor." dedi.

Geminin Marmara Denizi'nde olduğunu ifade eden Selek, gemi mürettebatının ise İstanbul Liman Başkanlığı'da ifadeleri alındıktan sonra adliyeye gönderileceğini kaydetti.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 12:19
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