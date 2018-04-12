Müslüman alemi için en değerli gecelerden birisi olan 2018 Miraç Kandili tarihi için geri sayıma geçildi. 'Miraç Kandili ne zaman kutlanacak' cevabı en çok araştırılan konulardan birisi olarak trend listesinden ilk sıralarda yerini aldı. Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak ve yükselmek anlamını taşıyan bu özel gün Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olarak bilinir. Bu mübarek gecede yine eller semaya yönelecek ve camiler dolup taşacak. Peki 2018 Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak? İşte ayrıntılar…
Miraç Kandili 2018 ne zaman ve hangi gün dua ile kutlanacak? - İşte Miraç Kandili Tarihi!
Miraç Kandili ne zaman? İslam aleminin beklediği ve Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili, ibadetler ve dualarla idrak edilecek. Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği gece olan Miraç Kandili öncesinde, kandilin günü merak edilen konular arasında. Peki kandil ne zaman? Miraç Kandili hangi gün?
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