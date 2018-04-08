Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi'nde 4 akademisyeni katleden araştırma görevlisi Volkan Bayar için hakkındaki "iftiracı" iddialarına rağmen kendisi hakkında işlem yapmayan Rektör Hasan Gönen'i, FETÖ'nün ABD imamı Şerif Ali Tekalan ile ilişkisinde koruduğu ortaya çıktı. Bayar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan YÖK Üyeleri Mehmet Şişman ile Yavuz Atar'a da "FETÖ'cüler" iftirası attı.
PROTOKOLDE İMZA YALANI
Bayar'ın geçen yıl Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde "bilgi sahibi" olarak verdiği ifadede, Rektör Gönen'in, dönemin Fatih Üniversitesi Rektörü, şimdinin FETÖ'nün ABD imamı firari Şerif Ali Tekalan ile ilişkisini perdelediği gözlendi. Bayar, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, Osmangazi Üniversitesi ile Fatih Üniversitesi arasında 21 Aralık 2011'de imzalanan "Yüksek Lisans Programı Protokolü" hakkında bilgiler verirken Rektör Hasan Gönen'in imzasının bulunduğu protokolü, FETÖ'cü diye iftira attığı Prof. Dr. Selahattin Turan imzalamış gibi anlattı. Bayar, diğer imzacısı Şerif Ali Tekalan olan protokolle ilgili anlatımlarda bulunurken şunları söyledi: Selahattin Turan, henüz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürüyken de Fatih Üniversitesi ile ortak yüksek lisans programı açarak onlara (FETÖ'cülere) olan bağını ortaya koymuştur....
İFTİRALARIYLA YARGILATTI!
İfadeleri, Bayar'ın iftiralarının, bazıları haklarında beraat kararı verilen öğretim üyeleri ile sınırlı kalmadığını da ortaya koydu. Bayar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından YÖK üyeliğine atanan Mehmet Şişman'a doğrudan "FETÖ'cü" iftirasında bulundu, Yavuz Atar'ın da FETÖ'cülerle hareket ettiğini ifade etti. Bayar, YÖK Üyesi Şişman hakkındaki iftiralarını şöyle sıraladı: YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Şişman'ın Osmangazi Üniversitesi'nde oluşturduğu kadro hep FETÖ şüphelisidir. Mehmet Şişman'ın FETÖ örgütü ile bağlantısının olmaması hayatın olağan akışına aykırıdır." Mehmet Şişman için "FETÖ'nün YÖK'teki ayağı" ifadesini kullanan Bayar, "Mehmet Şişman'ın FETÖ kapsamındaki yakın dostlarından biri de Prof. Dr. Mehmet Aypay'dır" dedi. Bayar iftiralarında diğer YÖK Üyesi Yavuz Atar için de FETÖ'cülerle birlikte hareket ediyormuş gibi göstermek için Atar ile olan bir görüşmesini aktardı. Katliamı gerçekleştiren Bayar'ın ifadesinde iftira attığı akademisyenleri için "15 Temmuz akşamı daha ortalarda kimse yokken, oralarda özçekim yapıp sosyal medya hesaplarında paylaşmışlar ve güya darbe karşıtı olduklarını ilan etmişler. Prof. Dr. Bahattin Acat (Bayar'ın iftiralarıyla yargılanıp beraat etti) elinde mikrofonla darbe karşıtı nutuk attı. O gece yaşananlar, bunların FETÖ/PDY mensubu olduklarının bir göstergesidir" dediği ortaya çıktı.
SABAH
PROTOKOLDE İMZA YALANI
Bayar'ın geçen yıl Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde "bilgi sahibi" olarak verdiği ifadede, Rektör Gönen'in, dönemin Fatih Üniversitesi Rektörü, şimdinin FETÖ'nün ABD imamı firari Şerif Ali Tekalan ile ilişkisini perdelediği gözlendi. Bayar, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, Osmangazi Üniversitesi ile Fatih Üniversitesi arasında 21 Aralık 2011'de imzalanan "Yüksek Lisans Programı Protokolü" hakkında bilgiler verirken Rektör Hasan Gönen'in imzasının bulunduğu protokolü, FETÖ'cü diye iftira attığı Prof. Dr. Selahattin Turan imzalamış gibi anlattı. Bayar, diğer imzacısı Şerif Ali Tekalan olan protokolle ilgili anlatımlarda bulunurken şunları söyledi: Selahattin Turan, henüz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürüyken de Fatih Üniversitesi ile ortak yüksek lisans programı açarak onlara (FETÖ'cülere) olan bağını ortaya koymuştur....
İFTİRALARIYLA YARGILATTI!
İfadeleri, Bayar'ın iftiralarının, bazıları haklarında beraat kararı verilen öğretim üyeleri ile sınırlı kalmadığını da ortaya koydu. Bayar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından YÖK üyeliğine atanan Mehmet Şişman'a doğrudan "FETÖ'cü" iftirasında bulundu, Yavuz Atar'ın da FETÖ'cülerle hareket ettiğini ifade etti. Bayar, YÖK Üyesi Şişman hakkındaki iftiralarını şöyle sıraladı: YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Şişman'ın Osmangazi Üniversitesi'nde oluşturduğu kadro hep FETÖ şüphelisidir. Mehmet Şişman'ın FETÖ örgütü ile bağlantısının olmaması hayatın olağan akışına aykırıdır." Mehmet Şişman için "FETÖ'nün YÖK'teki ayağı" ifadesini kullanan Bayar, "Mehmet Şişman'ın FETÖ kapsamındaki yakın dostlarından biri de Prof. Dr. Mehmet Aypay'dır" dedi. Bayar iftiralarında diğer YÖK Üyesi Yavuz Atar için de FETÖ'cülerle birlikte hareket ediyormuş gibi göstermek için Atar ile olan bir görüşmesini aktardı. Katliamı gerçekleştiren Bayar'ın ifadesinde iftira attığı akademisyenleri için "15 Temmuz akşamı daha ortalarda kimse yokken, oralarda özçekim yapıp sosyal medya hesaplarında paylaşmışlar ve güya darbe karşıtı olduklarını ilan etmişler. Prof. Dr. Bahattin Acat (Bayar'ın iftiralarıyla yargılanıp beraat etti) elinde mikrofonla darbe karşıtı nutuk attı. O gece yaşananlar, bunların FETÖ/PDY mensubu olduklarının bir göstergesidir" dediği ortaya çıktı.
SABAH
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