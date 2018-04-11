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sı geçirdi

'un Karamanlı ilçesinde sı geçiren Türk Halk Müziği sanatçısı yaralandı. anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Esat Kabaklı trafik kazası geçirdi

Türk halk müziği sanatçısı , 'un Karamanlı ilçesinde geçirdiği sında yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul'dan 'nın Fethiye ilçesine giden Kabaklı idaresindeki 34 SL 4645 plakalı otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı, daha sonra karşı şeride sürüklendi.

da yaralanan sanatçı Kabaklı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sol kolunda kırık olduğu belirlenen Kabaklı'nın tedavisi sürüyor.

Esat Kabaklı, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sınır birliklerine ziyarette bulunan sanatçılar arasında yer almış, ziyaretin bir bölümünde 'Bil Oğlum' türküsünü seslendirmiştİ.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 11:09
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