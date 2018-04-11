Esat Kabaklı trafik kazası geçirdi

Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Burdur'un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine giden Kabaklı idaresindeki 34 SL 4645 plakalı otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı, daha sonra karşı şeride sürüklendi.
Kazada yaralanan sanatçı Kabaklı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sol kolunda kırık olduğu belirlenen Kabaklı'nın tedavisi sürüyor.
Esat Kabaklı, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sınır birliklerine ziyarette bulunan sanatçılar arasında yer almış, ziyaretin bir bölümünde 'Bil Oğlum' türküsünü seslendirmiştİ.
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