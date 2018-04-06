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  1. 4 FETÖ'cü duruşma salonundan kaçtı!

'Hastaneyi su ısıtıcısı yaktı' iddiası!

ve 'ndeki la ilgili soruşturma sürüyor. İddiaya göre yangın, alev alan su ısıtıcısının camdan atılmasıyla başladı. Hastaneye giriş-çıkışlar kapatılırken, içeri kimsenin girmesine izin verilmiyor.

Hastaneyi su ısıtıcısı yaktı iddiası!

Gaziosmanpaşa'daki ve 'nde dün çıkan la ilgili soruşturma devam ediyor.

İddiaya göre yangın, alev alan su ısıtıcısının camdan atılmasıyla başladı. Bir hasta yakınının attığı su ısıtıcısı, binanın altında bulunan çöplerin üzerine düşünce yangın büyüdü.

Yangının hastane çatısından başladığı iddia edilmişti.

HASTANEYE GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPILAMIYOR
Polis ekiplerinin bu sabah da hastane çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Hastaneye giriş ve çıkışlar kapatılırken, güvenlik şeridi çekilerek, içeri kimsenin girmesine izin verilmiyor.

Bugünkü randevuları için hastaneye gelen vatandaşlar ise görevliler tarafından hastanenin ek binası ve çevre hastanelere yönlendiriliyor.

Sabah saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarına yeniden başladı. Hastane içinde savcılık ve itfaiye yetkililerinin de incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 12:55
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