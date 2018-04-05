Bugün alevler içinde kalan Gaziosmanpaşa 'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 26 Eylül 2001 tarihinde de yangın çıkmıştı. Alevler o zaman inşaat halinde olan hastanenin büyük bir bölümünde hasara yol açmıştı. O zaman çıkan haberlerde dış cephenin yanması büyük eleştiriye uğramıştı. Hatta 'Böylesine yanıcı bir maddenin kaplama olarak kullanılması akla tek soru getirdi... Hastane hizmet vermeye başlasıydı ne olacaktı?' denilmişti.
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 yıl öncede yangın çıkmıştı
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Aynı yerde 26 Eylül 2011'de bina inşa edilirken yangın çıkmış ve kullanılan dış cephe malzemesinin alev alması büyük eleştiriye uğramıştı.
Etiketler: Taksim İlk Yardım Hastanesi , yangın , 26 Eylül , araştırma hastanesi
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