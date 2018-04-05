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Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve 'nde 7 yıl öncede çıkmıştı

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve 'nde çıkan büyük paniğe yol açtı. Aynı yerde 2011'de bina inşa edilirken yangın çıkmış ve kullanılan dış cephe malzemesinin alev alması büyük eleştiriye uğramıştı.

7 yıl önce sorulmuştu: Bu nasıl malzeme?
Bugün alevler içinde kalan Gaziosmanpaşa 'daki Taksim Eğitim ve 'nde 2001 tarihinde de çıkmıştı. Alevler o zaman inşaat halinde olan hastanenin büyük bir bölümünde hasara yol açmıştı. O zaman çıkan haberlerde dış cephenin yanması büyük eleştiriye uğramıştı. Hatta 'Böylesine yanıcı bir maddenin kaplama olarak kullanılması akla tek soru getirdi... Hastane hizmet vermeye başlasıydı ne olacaktı?' denilmişti.

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 19:29
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