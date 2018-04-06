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Organize sanayii sitesinde korkutan

Ümraniye'de bir trafo merkezinde çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Organize sanayii sitesinde korkutan yangın

'nde trafoda çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ümraniye'de trafo merkezinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yukarı Dudullu Mahallesi'ndeki TEİAŞ'a ait Dudullu Metro Trafo merkezinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
DHA'nın aktardığına göre, Ümraniye Dudullu'da trafo merkezinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 13:21
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