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Güçlü mesaj

Erdoğan, Putin ve Ruhani, yakın işbirliği kararı aldı. Sinsi oyunlar peşindeki güçler çaresiz kaldı. Yaşadıkları korku manşetlere çıktı

Güçlü mesaj
, Akkuyu'da ilk nükleer santralin temelini attı. Ardından Erdoğan, ve liderleri ile 'da üçlü zirve yaptı.
Bu toplantıdan çıkan mesajlar ise dünyayı sarstı. Batı, "Eyvah dışlanıyoruz" kaygısına kapıldı. Panik, medyaya da yansıdı.

CNN: ABD masada yok. Bu üç önemli oyuncu, ne istediğini biliyor.
The Washington Post:Amerika olmadan Suriye'nin geleceği planlanıyor.
Le 'Figaro:Erdoğan için sembolik bir toplantı ama Türkiye tatmin edici sonuç aldı.
DER SPIEGEL:Ürkütücü ittifak. Üç liderin bölgedeki hakimiyeti günden güne artıyor.

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