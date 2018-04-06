Güçlü mesaj

Türkiye, Akkuyu'da ilk nükleer santralin temelini attı. Ardından Erdoğan, Rusya ve İran liderleri ile Ankara'da üçlü zirve yaptı.
Bu toplantıdan çıkan mesajlar ise dünyayı sarstı. Batı, "Eyvah dışlanıyoruz" kaygısına kapıldı. Panik, medyaya da yansıdı.
CNN: ABD masada yok. Bu üç önemli oyuncu, ne istediğini biliyor.
The Washington Post:Amerika olmadan Suriye'nin geleceği planlanıyor.
Le 'Figaro:Erdoğan için sembolik bir toplantı ama Türkiye tatmin edici sonuç aldı.
DER SPIEGEL:Ürkütücü ittifak. Üç liderin bölgedeki hakimiyeti günden güne artıyor.
Bu toplantıdan çıkan mesajlar ise dünyayı sarstı. Batı, "Eyvah dışlanıyoruz" kaygısına kapıldı. Panik, medyaya da yansıdı.
CNN: ABD masada yok. Bu üç önemli oyuncu, ne istediğini biliyor.
The Washington Post:Amerika olmadan Suriye'nin geleceği planlanıyor.
Le 'Figaro:Erdoğan için sembolik bir toplantı ama Türkiye tatmin edici sonuç aldı.
DER SPIEGEL:Ürkütücü ittifak. Üç liderin bölgedeki hakimiyeti günden güne artıyor.
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