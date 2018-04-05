Yıllardır Hürriyet'in birinci sayfasında ve ek yayınlarda çizdiği karikatürler darbe şakşakçılığı yapan karikatürist Latif Demirci, gazeteyle yollarını ayırdı.
Birbirinden ahlaksız karikatürleriyle nam salan Demirci ayrılık kararını, Doğan Medya Grubu'nun satılmasından önce, çok sayıda karikatürünün kendisine herhangi bir açıklama yapılmadan yayımlanmaması üzerine aldı.
KARİKATÜRLERİ KULLANILMADI, BİLGİLENDİRME YAPILMADI
Aydın Doğan'ın tetikçisi Demirci, karikatürlerinin bir kısmına son zamanlarda gazetede yer verilmediğini söyledi. Kaynakların verdiği bilgiye göre, daha önce zaman zaman bazı karikatürlerinin "törpülenmesi ricası" alan Demirci'nin gazeteye gönderdiği karikatürlerden bazıları Şubat ayı ortasından itibaren kullanılmadı ve bu durumla ilgili bir açıklama yapılmadı. 13 Mart'taki son çizimiyle birlikte Mart ayında toplam 3 karikatürünün yayımlanmasıyla devam eden süreçte gazeteyle yollarını ayırma kararı alan Latif Demirci, Hürriyet'e bir veda karikatürü gönderdi. Demirci'nin Hürriyet'e vedasını tasvir eden son karikatürü yayımlanmadı ve gazete yönetiminden bir geri dönüş de olmadı. Hürriyet ile Latif Demirci arasında gelişen fiili ayrılığın henüz resmiyete dökülmediği de, bilgiler arasında.
KARİKATÜRLERİYE DARBE PROPAGANDASI YAPIYORDU
'Karargah rahatsız' manşetiyle açıkça milli iradeye meydan okuyan Hürriyet birinci sayfadan verdiği karikatürle darbe propagandası yapmıştı.
Latif Demirci imzalı karikatürde, "asker uyuyor, rahatsız etmeyin" şeklinde bir mesaj verilmişti.
HADSİZCE MİLLİ İRADEYE KARŞI ÇIKIYORDU
15 Temmuz darbe girişimi, ByLock , milli irade ve seçim sandıkları başta olmak üzere, terörle mücadele ve FETÖ operasyonlarını sulandırmaya çalışan Hürriyet, darbeci karikatüristiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıyordu.
İşte o karikatürler...
Birbirinden ahlaksız karikatürleriyle nam salan Demirci ayrılık kararını, Doğan Medya Grubu'nun satılmasından önce, çok sayıda karikatürünün kendisine herhangi bir açıklama yapılmadan yayımlanmaması üzerine aldı.
KARİKATÜRLERİ KULLANILMADI, BİLGİLENDİRME YAPILMADI
Aydın Doğan'ın tetikçisi Demirci, karikatürlerinin bir kısmına son zamanlarda gazetede yer verilmediğini söyledi. Kaynakların verdiği bilgiye göre, daha önce zaman zaman bazı karikatürlerinin "törpülenmesi ricası" alan Demirci'nin gazeteye gönderdiği karikatürlerden bazıları Şubat ayı ortasından itibaren kullanılmadı ve bu durumla ilgili bir açıklama yapılmadı. 13 Mart'taki son çizimiyle birlikte Mart ayında toplam 3 karikatürünün yayımlanmasıyla devam eden süreçte gazeteyle yollarını ayırma kararı alan Latif Demirci, Hürriyet'e bir veda karikatürü gönderdi. Demirci'nin Hürriyet'e vedasını tasvir eden son karikatürü yayımlanmadı ve gazete yönetiminden bir geri dönüş de olmadı. Hürriyet ile Latif Demirci arasında gelişen fiili ayrılığın henüz resmiyete dökülmediği de, bilgiler arasında.
KARİKATÜRLERİYE DARBE PROPAGANDASI YAPIYORDU
'Karargah rahatsız' manşetiyle açıkça milli iradeye meydan okuyan Hürriyet birinci sayfadan verdiği karikatürle darbe propagandası yapmıştı.
Latif Demirci imzalı karikatürde, "asker uyuyor, rahatsız etmeyin" şeklinde bir mesaj verilmişti.
HADSİZCE MİLLİ İRADEYE KARŞI ÇIKIYORDU
15 Temmuz darbe girişimi, ByLock , milli irade ve seçim sandıkları başta olmak üzere, terörle mücadele ve FETÖ operasyonlarını sulandırmaya çalışan Hürriyet, darbeci karikatüristiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıyordu.
İşte o karikatürler...
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