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Üçlü zirve Almanları korkuttu

'da Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin liderliğinde düzenlenen Suriye zirvesi Almanları korkuttu. Zirve Alman medyasında "Ürkütücü ittifak" başlıklarıyla yer aldı.

Üçlü zirve Almanları korkuttu

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşın sonlandırılması için harekete geçen Türkiye, Rusya ve İran, 'da tarihi bir zirve gerçekleştirdi.

ANKARA ZİRVESİ
Cumhurbaşkanı , Rusya Devlet Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı 'nin ortak açıklamalarıyla son bulan zirve, dünya medyası tarafından yakından takip edildi.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ
Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda mutabakata varıldığı zirvede konuşan Erdoğan, bölgedeki operasyonların devam edeceğinin sinyalini verdi.

ALMANLAR: ÜRKÜTÜCÜ İTTİFAK
Suriye için tarihi bir önem taşıyan zirve, Almanya'da yayın yapan Der Spiegel'de de geniş yer buldu.

Alman basını üç liderin bir araya gelmesini "Ürkütücü İttifak" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Kristina Gnirke'ın imzasıyla çıkan haberin detaylarında, üç liderin bölgede artan hakimiyetinin günden güne arttığı ifade edildi.

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 08:03
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