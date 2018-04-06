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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi tabancayla öldüren Volkan Bayar tutuklandı

Üniversite katliamında flaş gelişme
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi tabancayla öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Volkan Bayar'ın bir yıl önce ayrıldığı eşi araştırma görevlisi Saadet Aylin Bayar ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.
Tutuklanan, Volkan Bayar Eskişehir H tipi Cezaevi'ne götürüldü.
Bu arada Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alındığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...
  • 06 Nisan 2018, Cuma 22:16
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